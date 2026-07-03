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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nedavno nove mere za poboljšanje životnog standarda građana, uključujući pomoć penzionerima i socijalno ugroženima grupacijama stanovništva, a blokaderi i njihovi mediji su iz svojih udobnih, kožnih fotelja u salonskim stanovima i skupim automobilima, opisali ovo kao "potkupljivanje građana" zbog izbora, koji čak još nisu ni raspisani ili rejtinga vladajuće stranke koje je svakako u konstantnom porastu!

Ta samoproklamovana "elita", kako vole često da se predstavljaju, po ko zna koji put je uvredila sopstveni narod, ali i ismejala paket državne pomoći koji će mnogim građanima veoma značiti, jer će im obezbediti veće penzije, manje račune, jeftinije lekove, hranu ili možda neki dodatni poklon za unuke, ocenili su analitičari za Kurir.

Tabloid Danas o merama države Foto: Printscreen Danas

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da ovo nije prvi put da se blokaderi odnose potcenjivački prema biračima i generalno narodu u Srbiji, kao i da imaju snažan osećaj superiornosti, dok je aktuelnoj vlasti ključna upravo - briga o svakom čoveku.

Foto: Kurir TV

- Predsednik Vučić je birgu o pojedincu postavio kao apsolutni državni prioritet i to je jedina ispravna stvar. Da, prethodnih godina smo imali, primera radi, istorijski razvoj putne infrastrukture u Srbiji, ali nisu svi građani osetili njene blagodeti u istoj meri jer nemaju svi, recimo, iste mogućnosti, a ni potrebe da putuju... Građani su pitani da iskažu svoje mišljenje, znaju da će se njihov glas čuti i znaju da država sprovodi mere pomoći i da je tu za njih. Mislim da je ovo deseti put da država izlazi sa paketom podrške, i ovde se ne radi ni o kakvom potkupljivanju ljudi! Cilj je jedan - da se država pobrine i pomogne oobičnom čoveku, da oseti blagodeti i koristi od svoje zemlje- kaže Graovac i pita "elitu" da li zna šta za većinu znači da jedan mesec ima više novca za račune?

Za Zdravka Ponoša mere države su kupovina podrške Foto: Printscreen Danas

- Ili da manje novca izdvaja za lekove ili hranu? Ili za nekog penzionera da dobije iznos od koga će možda da kupi neki poklon svojim unucima? To su ogromne stvari. Ali, to ne znači da će ljudi sutra da "prodaju" budućnost ove zemlje kada ostanu jedan na jedan sa glasačkiim listićem! Nasuprot, glasaće za onoga ko im može obezbediti tu istu budćnost. Međutim, blokaderi se odnose i potcenjivački i u neku ruku bezosećajno, neempatično prema narodu, svom narodu koji navodno žele da predvode, kao i prema svakom ko se ne slaže sa njima, omdah misle da su manje vredni, glupi, nesposobni, dok su oni nekakva elita - govori Graovac i dodaje:

Vučić: To se zove briga o ljudima! I sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nedavno da "nikada nije kupovao ničiju podršku". - Predstavili smo paket mera kojim želimo da dodatno unapredimo životni standard građana i pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo nam je deseti put, ja sam rekao deveti ili jedanaesti, deseti put da dajemo jednokratna davanja, ali ne samo to. Sve mere i sve pakete, čini mi se da smo uvek birali pravi trenutak, ako se sećate, i od kovida i od poplava, migracija, uvek smo tražili načine kako da ljudima izađemo u susret. To se zove briga o ljudima. Uskoro će imati priliku da vide ko koliku podršku uživa u narodu, i ja mislim da će se i sami neprijatno iznenaditi - kazao je šef srpske države.

- Ovo jeste bila pobuna privilegovanih i bogatih i upravo onih koji su svoj karijerni i finansijski rast doživeli upravo dok je na vlasti SNS. Njihov ključni problem je što misle da su bolji od drugih, ali oni nemaju vlast i ne pitaju o ključnim stvarima u državi i odatle i potiče njihova frustracija. Da država nije istupila sa merama, isti ti ljudi bi pričali kako se loše živi, a kako Vučić ne čini ništa da pomogne. Ovo nisu nikakve izborne mere već legitimne mere socijalne i ekonomske politike koje praktikuju i najrazvijenije zemlje na svetu.

Novinar i publicista Aleksandar Gajović govori za Kurir da će se uvek javljati oni koji će kritikovali svaki predlog koji iznesu predsednik Vučić ili vladajuća stranka, ma koliko dobri ili razumni oni bili i naglašava da je krajnje vreme da opozicija prestane sa podelama u društvu.

Novinar i publicista Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

- Vučić je na jedan državnički način sve objasnio i obnarodovao planove koje država ima, a koji su razumni i realni. Međutim, uvek će se javljati neki koji će kritikovati sve što on kaže samo zato što to kaže - on. Sve ove mere i paketi pomoći idu u korist građana i to je put kojim bi ova država trebalo da se kreće ako hoće da bude uređena zemlja. Apsolutno mi je nejasno zašto bi neko išao protiv povećanja penzija, smanjenje cena lekova, pomoći borcima ili socijalno ugroženim slojevima stanovništva? Zašto bi ovakve stvari naišle na otpor i apriori kritike? Postoji konstruktivna, ali kritike ovakvih mera nemaju nikakvog smisla. Dokle će podela biti u Srbiji oko svega? Veoma je važno da svi učesnici procesa napokon uđu u društveni dijalog na koji ih je vlast više puta pozivala - smatra Gajović.

Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket mera pomoći građanima, koji je prevashodno usmeren na poboljšanje životnog standarda najstarijih sugrađana, ali i drugih ranjivih grupa. Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, celokupan paket vredan je oko 600 miliona evra i odnosiće se na skoro tri miliona građana Srbije. Predsednik je u sredu najavio da će paket pomoći verovatno biti isplaćen i ranije od planiranog - već početkom septembra.