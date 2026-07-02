Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je izvestiocu Evropskog parlamenta Toninu Piculi koji je, po ko zna koji put, komentarisao političku situaciju u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.

Naime, Picula je u jednom hrvatskom podkastu rekao da je "Vučić u kampanji za premijera iako izbori nisu raspisani" i maliciozno ocenio da tako "Srbija ulazi u još napetije razdoblje".

Milenko Jovanov je žestoko reagovao.

- A da neko podseti ovu pojavu da je u lijepoj europskoj njihovoj, u skladu sa svim dostignućima demokratije za koje svet zna, njegov predsednik i partijski kolega vodio kampanju za premijera sa pozicije predsednika države? Nakon što je izbore izgubio, nastavio je sa mandatom predsednika kao da se ništa nije desilo - podsetio je Jovanov, aludirajući na aktuelnog predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je u martu 2024. godine iznenada objavio da će biti premijerski kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) i nosilac njihove izborne liste.

Milanović nije podneo ostavku na mesto predsednika i rekao je da će to uraditi nakon pobede na izborima. Zoran Milanović na tim izborima nije pobedio - Plenkovićev HDZ je osvojio njaviše mandata i ponovo sastavio Vladu, a Milanović je ostao na poziciji predsednika Republike Hrvatske.

Milenko Jovanov je postavio pitanje: "I šta je ovo Picula reklo na to?".

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaKO O ČEMU - SUSJEDI O SRBIJI! "SRPSKI BORBENI AVIONI BI POMELI NAŠE!" Hrvatski vojni analitičar: Ono što će dobiti Srbi za dve godine je puno naprednije (FOTO)
Mario .jpg
Politika"VUČIĆ JE AUTENTIČAN LIDER" Milanović odao priznanje predsedniku Srbije, a Plankovića nazvao "običnim birokratom"
Aleksandar Vučić Zoran Milanović
Politika"NA JESEN PARLAMENTARNI I PREDSEDNIČKI IZBORI" Vučević: Najvažniji ispit u poslednjoj deceniji, Vučića vidimo kao nosioca i nekog ko je prvi na listi SNS-a
Screenshot 2026-07-01 194326.png
PolitikaODAVANJE POČASTI SRPSKOM JUNAKU: Vučić i ministarka odbrane Španije sutra uručuju odlikovanja porodici podoficira Milovana Jovanovića stradalog u Libanu
aleksandar vučić.jpg