i šta je ovo reklo na to?!

i šta je ovo reklo na to?!

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Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je izvestiocu Evropskog parlamenta Toninu Piculi koji je, po ko zna koji put, komentarisao političku situaciju u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.

Naime, Picula je u jednom hrvatskom podkastu rekao da je "Vučić u kampanji za premijera iako izbori nisu raspisani" i maliciozno ocenio da tako "Srbija ulazi u još napetije razdoblje".

Milenko Jovanov je žestoko reagovao.

- A da neko podseti ovu pojavu da je u lijepoj europskoj njihovoj, u skladu sa svim dostignućima demokratije za koje svet zna, njegov predsednik i partijski kolega vodio kampanju za premijera sa pozicije predsednika države? Nakon što je izbore izgubio, nastavio je sa mandatom predsednika kao da se ništa nije desilo - podsetio je Jovanov, aludirajući na aktuelnog predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je u martu 2024. godine iznenada objavio da će biti premijerski kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) i nosilac njihove izborne liste.

Milanović nije podneo ostavku na mesto predsednika i rekao je da će to uraditi nakon pobede na izborima. Zoran Milanović na tim izborima nije pobedio - Plenkovićev HDZ je osvojio njaviše mandata i ponovo sastavio Vladu, a Milanović je ostao na poziciji predsednika Republike Hrvatske.

Milenko Jovanov je postavio pitanje: "I šta je ovo Picula reklo na to?".