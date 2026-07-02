"A DA NEKO PODSETI OVU POJAVU KAKVU JE KAMPANJU VODIO MILANOVIĆ" Jovanov odgovorio Piculi: Predsednik HR se kandidovao za premijera, izgubio i ostao predsednik
Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je izvestiocu Evropskog parlamenta Toninu Piculi koji je, po ko zna koji put, komentarisao političku situaciju u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.
Naime, Picula je u jednom hrvatskom podkastu rekao da je "Vučić u kampanji za premijera iako izbori nisu raspisani" i maliciozno ocenio da tako "Srbija ulazi u još napetije razdoblje".
Milenko Jovanov je žestoko reagovao.
- A da neko podseti ovu pojavu da je u lijepoj europskoj njihovoj, u skladu sa svim dostignućima demokratije za koje svet zna, njegov predsednik i partijski kolega vodio kampanju za premijera sa pozicije predsednika države? Nakon što je izbore izgubio, nastavio je sa mandatom predsednika kao da se ništa nije desilo - podsetio je Jovanov, aludirajući na aktuelnog predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je u martu 2024. godine iznenada objavio da će biti premijerski kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) i nosilac njihove izborne liste.
Milanović nije podneo ostavku na mesto predsednika i rekao je da će to uraditi nakon pobede na izborima. Zoran Milanović na tim izborima nije pobedio - Plenkovićev HDZ je osvojio njaviše mandata i ponovo sastavio Vladu, a Milanović je ostao na poziciji predsednika Republike Hrvatske.
Milenko Jovanov je postavio pitanje: "I šta je ovo Picula reklo na to?".
Kurir Politika