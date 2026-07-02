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Demonstracija terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji nastavljena je u još opasnijem obliku, jer se u slučaju hapšenja 36 osoba, među kojima je bio i jedan maloletnik, koji su na Gazimestanu obeležili Vidovdan, vide elementi sistemskog nasilja prištinskih institicija.

To je bilo jasno već od početka, jer su pripadnici tzv. kosovske policije po završetku parastosa na Gazimestanu u nedelju na izlazu iz spomen-kompleksa napravili špalir i privodili pojedince, a zatim ih transportovali u Prištinu. Ipak, izostala je konkretna reakcija međunarodne zajednice koja je zadužena za bezbednost.

Zajedničko delovanje

U međuvremenu, Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 35 Srba i izrekao im novčane kazne od po 700 evra. Svi bez prištinskih dokumenata su deportovani, uz zabranu ulaska na KiM u naredne tri godine. Advokati tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, oni sami svedoče o policijskoj torturi i zabrani da iznesu odbranu. Onima bez prištinskih dokumenata uskraćeno je i pravo žalbe, a sudija za prekršajni postupak je obrazložila da su oni odgovorni jer su na Gazimestanu "skandirali nacionalističke parole Kosovo je Srbija, uz podignuta tri prsta".

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je neophodna oštra reakcija međunarodnih faktora na ovo što prerasta na sistemski teror Prištine nad Srbima.

- Svedočimo ne samo novom talasu nego i novom obliku nasilja prema običnim ljudima koji rade tako strašnu stvar kao što je pevanje pesama. Ovakavo gaženje ljudskih prava nije viđeno ni u aparthejdu. Ovo prerasta u sistematski teror nad Srbima i jasno se može videti sadizam prištinskih vlasti, kako uživaju u ponižavanju ljudi, a sve polazi iz frustracije rukovodstva koje je postavilo takozvanu policiju da na taj način funkcioniše. Važno je da se zajedničkim snagama i Srbi iz političke strukture KiM i srpska diplomatija i Kancelarija za KiM udruže, zajednički deluju na podizanju velike galame koja bi trebalo da pokaže da takav odnos ne samo da je nedopustiv i nije civilizacijski, nego da se grubo ignoriše i o tome se ne izveštava na pravi način i ne reaguje u međunarodnim institucijama. Odgovornost za takvo stanje leži jednako i na međunarodnim organizacijama i međunarodnoj zajednici - naglašava Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

On smatra da je ovaj slučaj hapšenja na Gazimestanu "civilizacijski zločin prema vrednostima za koje se cela Evropa borila".

- Srbija ima puno pravo da pokrene u žestoku kampanju protiv ovog terora. To kako su se tzv. kosovski policajci ponašali prema ljudima koji su došli na parastos na Gazimestan jeste civilizacijski zločin prema vrednostima koje je cela Evropa negovala i za koje se borili - zaključuje Miletić.

Težak protivnik

Istoričar Ognjen Karanović upozorava za Kurir da će ovaj teror nad Srbima biti pojačan u narednim mesecima i smatra da samo jedan faktor može da zaustavi Kurtija.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Kurtijeve falange nastavljaju s terorom nad srpskim narodom što se vidi i hapšenjem 36 Srba, maltretiranjem i presudama samo zbog činjenice što su prisustvovali vidovdanskim svečanostima. Ovaj teror će biti nastavljen i pojačan i u narednim mesecima, pogotovo u svetlu činjenice da će privremene prištinske institucije imati još jedan krug izbora. To i služi u svrhe predizborne kampanje Kurtija, ali ne samo toga. Znamo da Kurti želi ne samo nezavisno Kosovo, već i etnički čistu teritoriju i veliku homogenu Albaniju, krojenu na šoviništičkim principima. Ukoliko on ima podršku velikih centara moći onda je teško boriti se sa takvim formatom terorizma. No, postoje načini i država Srbija njih primenjuje. Lekovito je u ovakvoj situaciji što pre početi strateški dijalog sa SAD, čvrsto se držati Rezolucije 1244 i svih dokumenata koji definišu status KiM u sastavu Srbije i nastaviti da kroz institucije i političke organizacije, poput Srpske liste, garantuje našim sunarodnicima da će u socijalnom i egzistencijalnom smislu biti apsolutno zaštićeni. Kurti može samo da postrada od Vašingtona i na tome moramo da intenzivno radimo - ocenjuje Karanović.

1/4 Vidi galeriju hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

Zamenik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić kaže da su iskustva privedenih "zastrašujuća" i da ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Prema njegovoj oceni, reč je o nastavku antisrpske politike koju već godinama sprovodi Aljbin Kurti.

Sandra Božić: Svet ne sme da ćuti na progon Srba Potpredsednica Skupštine Vojvodine Sandra Božic upozorila je da privođenje 36 Srba na Gazimestanu predstavlja još jedan pokušaj Kurtija da na vrlo značajan datum za srpski narod na brutalan način pošalje poruku da za Srbe na KiM nema mesta. - To kolektivno suđenje gde su prekršena sva ljudska prava i sve konvencije koje postoje, je sve jedan veliki korpus problema koji muči naše građane na KiM, koji služi tome da ih zastraši. Za nas je važno što je država Srbija reagovala istog trenutka. To što se desilo mora biti još jedan razlog potpune diplomatske ofanzive države Srbije na institucije EU i međunarodne institucije koje imaju obavezu da reaguju na ovakva dešavanja. Svet ne sme da zatvara oči pred progonom Srba na KiM - izjavila je Božić.

Kako je navela, Srbija mora, pored svih apela koje upućuje, da insistira kod međunarodne zajednice da određene odredbe koje stoje u sporazumima i rezolucijama, a kojih se Kurti ne drži, budu primenjene.

- Nije bilo provokacija niti nacionalnih obeležja. Prošle godine hapsilo se zbog zastava, ove godine zbog tradicionalnih srpskih pesama. Kancelarija za KiM će nastaviti da međunarodnim institucijama ukazuje na položaj Srba. Medicinska dokumentacija biće korišćena u nastojanju da se zaštite prava srpskog naroda na KiM. Očekujemo konkretniju reakciju međunarodne zajednice - poručio je Terzić za RTS.

Miloš Terzić Foto: Kurir Televizija

Za hapšenje Srba nema objašnjenja ni advokat privedenih Srba na Gazimestanu Nikola Todorović koji kaže da nije jasno na osnovu čega su njegovi branjenici proglašeni odgovornim i zašto su osuđeni. Todorović objašnjava da se uhapšeni Srbi terete da su narušili javni red i mir pevanjem i uzvikivanjem pesama kojima su iskazivali svoju versku i nacionalnu pripadnost, iako te pesme nisu bile uvredljive niti usmerene protiv bilo koga. Kako napominje, takvo ponašanje nije zabranjeno važećim propisima, već je pravo na iskazivanje nacionalnog i verskog identiteta garantovano ustavnim i međunarodnim aktima.

- Ukoliko postoje medicinski nalazi i drugi dokazi koji ukazuju na prekomernu upotrebu sile, nadležni organi imaju obavezu da sprovedu nezavisnu i efikasnu istragu, a odgovorni moraju da snose posledice ukoliko se utvrdi nezakonito postupanje - najavio je Todorović.

Kurir Politika