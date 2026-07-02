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Ekspresna reakcija predsednika Vlade Milojka Spajića na vijest da je novinaru Vijesti Petru Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju, najbolji je pokazatelj da u stvari on stoji iza zabrane ulaska vlasniku Informera Draganu Vučićeviću u Crnu Goru, kazao je danas za Adria televiziju predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je istakao da niko više nema dilemu da Spajić stoji i iza zabrane ulaska osamdesetorici srpskih državljana početkom juna.

Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju: Recipročne mere Beograda stupile na snagu?

“Žao mi je što se Spajić nije ovako oglasio kad je meni zabranjen ulazak u Hrvatsku i na Kosovo i Metohiju. A mogao je reagovati i na nedavne zabrane ulaska Marku Kovačeviću i Dariju Vranešu na Kosovo, ali i na hapšenje i prebijanje petorice crnogorskih mladića na Gazimestanu od strane prištinskih privremenih vlasti. Znači kad Srbija uzvrati recipročnim merama onda je to napad na slobodno novinarstvo, a kad Spajić i ANB zabranjuju ulazak Srbima u Crnu Goru onda su to demokratske tekovine usvojene od Zagreba”, naveo je lider DNP-a.

Interesantno je, rekao je, da Spajiću nije smetao Informer kad je podržavao Zdravka Krivokapića i njega u oslobađanju Crne Gore od Mila Đukanovića.