- Puna podrška Krstu Janjuševiću! Blokaderi su se ponovo latili svog starog metoda i krenuli na domove naprednjaka. Znamo da pojedincima u blokaderskom pokretu ništa nije sveto i da najviše vole da nam maltretiraju članove porodica. Ali kao i svakog prethodnog puta, mi ćemo izdržati i pobediti. Jer mi znamo šta su porodica, narod i država. A oni nemaju ni stida ni morala - poručio je Vučević na Iksu i dodao: