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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević dao je punu podršku Krstu Janjuševiću, direktoru JP "Srbija Šume", kojem su blokaderi došli na kućni prag porodične kuće u kojoj živa njegova majka i uputili pretnje.

- Puna podrška Krstu Janjuševiću! Blokaderi su se ponovo latili svog starog metoda i krenuli na domove naprednjaka. Znamo da pojedincima u blokaderskom pokretu ništa nije sveto i da najviše vole da nam maltretiraju članove porodica. Ali kao i svakog prethodnog puta, mi ćemo izdržati i pobediti. Jer mi znamo šta su porodica, narod i država. A oni nemaju ni stida ni morala - poručio je Vučević na Iksu i dodao:

- I zato ćemo ih svaki put pobediti. Jer mi branimo svetinje, a oni napadaju nošeni mržnjom. To zlo koje bi oni da poseju je grozno, ali nije i ne može biti dugog veka.

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