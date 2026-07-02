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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je za Informer TV, danas, da bi trebalo da se napravi razlika između naroda u Crnoj Gori i rukovodstva te države i da to ne bi trebalo da se poistovećuje, ističući da je crnogorski premijer Milojko Spajić pokazao svoje lice i politiku.

Dodao je da bi trebalo da se razlikuje narod od rukovodstva u Crnoj Gori.

- Mislim da treba da razlikujemo Milojka Spajića od naroda. Da ne uđemo u zamku da su svi u istom košu i da ih poistovećujemo. Spajić je pokazao svoje lice, to je njegova politika, maske su pale, nema dileme. Ne stidimo se sebe. Da budemo fokusirani na čojstvo. To ne bi moglo da se pripiše rukovodstvu te čuvene i hrabre Crne Gore - rekao je Vučević.

Vučević je ukazao da ne misli da je to put ka EU i primetio da svi ćute kada se nešto dogodi Srbima, navodeći da se na taj način neke stvari normalizuju.

- Ako ćutimo to će postati normalnost, a onda treba da se zabrinemo gde živimo. Te stvari ne smeju da se događaju. Mi bi trebalo da imamo po tom principu poduže spiskove onih koji su pisali sve najgore o Vučiću - rekao je Vučević.