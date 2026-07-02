Politika
VUČIĆ AMERIČKOM NARODU I DONALDU TRAMPU POŽELEO MIR, USPEH I PROSPERITET! Predsednik Srbije na prijemu u ambasadi SAD povodom Dana nezavisnosti
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na prijemu koji je, povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, organizovala Ambasada SAD u Beogradu.
"Povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, uputio sam čestitke američkom narodu i predsedniku Donaldu Trampu i poželeo im mir, uspeh i prosperitet.
Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti.
Proslava Dana nezavisnosti Foto: Marko Karović
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Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta, uverena da otvoren razgovor i međusobno poštovanje donose najbolje rezultate za naše građane", naveo je predsednik Vučić.
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