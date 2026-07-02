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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je tekst na blokaderskom portalu N1 i pitala ih dokle će više da varaju i lažu građane Srbije, te podsetila na neke njihove prethodne izmišljotine.

U tekstu se kaže da su Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić, zahvaljujući Evropskoj narodnoj partiji (EPP), sprečili debatu o Srbiji u Evropskom parlamentu.

"Poslednji put kad ste pominjali EPP i SNS u istoj rečenici, hvalili ste se da će nas izbaciti iz EPP. Sada pišete da su SNS i Aleksandar Vučić, zahvaljujući EPP, sprečili debatu o Srbiji u Evropskom parlamentu. Dokle ćete više da varate i lažete građane Srbije i da im, kad se ispostavi da ste lagali i varali, ne ukažete ni osnovno poštovanje upućivanjem izvinjenja za te laži? Do kada tako, prijatelji?", navodi Ana Brnabić i dodaje:

"Milenko Jovanov, jel se sećaš ti ovih pretnji i beskrajne radosti zbog propasti SNS u EPP?"

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