On je uporedio Vučića sa Mihailom Obrenovićem koga smatra "najmudrijom srpskom glavom", podsetio jE da su ga posetili predsednici Kine, Indije, Francuske, Nemačke… Prkačinov zaključak je da Vučić politiku vodi veoma dobro.

"Srbi imaju na čelu države, nakon Mihaila Obrenovića - najmudrije srpske političke glave, drugog čoveka. To nije ocena mene kao Hrvata, nego neutralnog posmatrača, kako čovek vodi srpsku politiku u teškom vremenu. Čovek koji se snalazi između Istoka i Zapada. Čovek koga su posetili i predsednik Kine i predsednik Indije i Francuske i Nemačke itd... Ko kod nas ulazi, dolazi?", pitao je Prkačin i poentirao: