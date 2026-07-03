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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes, saopštila je Služba za saradnju s medijima.

Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.

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Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Sastanak će biti održan u 13.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

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