Nakon sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa ministarkom odbrane Španije, porodici podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu, biće uručeni Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije.
Politika
VUČIĆ URUČUJE ORDENJE PORODICI SRPSKOG JUNAKA: Predsednik danas sa ministarkom odbrane Španije odaje počast Milovanu Jovanoviću, koji je stradao u Libanu
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes, saopštila je Služba za saradnju s medijima.
Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.
Foto: Darimir Banda/MC Odbrana
Sastanak će biti održan u 13.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Kurir.rs
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