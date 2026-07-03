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Aleksandar Vulin sastao se sa Njegovim Blaženstvom Patrijarhom jerusalimskim Teofilom III i tokom srdačnog razgovora razmenjena su mišljenja o značaju očuvanja duhovnog nasleđa, međureligijskog dijaloga i jedinstva pravoslavnog sveta.

Vulin je posebno zahvalio Jerusalimskoj patrijaršiji na doslednoj podršci stavu da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Zahvalio je Patrijarhu Teofilu III na prijemu i na principijelnom stavu Jerusalimske patrijaršije u vezi sa očuvanjem teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

Foto: Kurir

Sagovornici su zaključili da pravoslavni svet mora biti jedinstveniji nego ikada, u duhu zajedničkih vrednosti, mira, sloge i međusobnog razumevanja.

Aleksandar Vulin je upoznao Njegovo Blaženstvo Teofila III sa dešavanjima i izazovima sa kojima je izložen srpski pravoslavni narod na prostoru Kosova i Metohije, kao i sa poslednjim događajima na Gazimestanu povodom Vidovdana.

Foto: Kurir

Aleksandar Vulin je preneo srdačne pozdrave Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija Njegovom Blaženstvu Teofilu III. Sastanku je prisustvovao i počasni konzul Republike Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

Njegovo Blaženstvo Patrijarh jerusalimski Teofil III istakao je da srpski narod zauzima jedno od centralnih mesta u pravoslavnom svetu i poručio da ima svaki blagoslov Jerusalimske patrijaršije. Njegovo Blaženstvo Patrijarh jerusalimski Teofil III istakao je i značaj Svete zemlje i Jerusalima u duhovnom identitetu srpskog naroda.