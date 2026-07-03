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Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je danas o svim važnim temama u državi, ali se posebno osvrnuo na zabranu ulaska pojedinih Srba u Crnu Goru.

- Nema dileme da je predsednik Vlade Crne Gore izdao naredbu da određena lica pre svega zbog profesionalnog rada imaju zabranu ulaska u državu i time narušio sve ono što njihova država javno proklamuje. Zamislite da Srbija napravi listu svih koji su pisali i pričali protiv Vučića - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da ne samo da Milojko Spajić zabranjuje da pojedinci uđu u Crnu Goru, već da se u Crnoj Gori zabranjuju i srpski televizijski kanali.

- Sigurno mu smeta da se javno raspravlja o svim temama. Ovde niko nije zabranjen. Ovde imate sve medije, kineske, ruske, hrvatske, crnogosrske. Mnogo je napada iz Crne Gore. Velika je razlika između establišmenta i naroda. Narod nam je najbliži, mnogo je tamo naše rodbine, mnogo njih ovde živi, radi, studira. Najradikalniji prema Srbima su baš oni koji imaju imovinu i ličan interes ovde. To pokazuje njihovo lice, a žele da idu u EU. Tako se ne postupa. Da zabranite da neko uđe u državu i bude turista, potroši pare, nije normalno - dodao je lider naprednjaka.

Ono što je jako važno, smatra Vučević, jeste da je potrebno razlikovati narod u Crnoj Gori od političkog establišmenta

- Prirodno je da se izjasnimo da li srpski narod ima ravnopravan tretman u Crnoj Gori, oni govore srpskim jezikom, pripadnici su Srpske pravoslavne crkve. Mi se ne mešamo u njihovu politiku. Srbija, većina nas nije bila za to da se Crna Gora otcepi. Geopolitička politika nam je to zakomplikovala, posebno oko Kosova i Metohije. Ono što krasi naš odnos prema njima jeste da nismo osporili nijedan pedalj njihove teritorije niti njihove odluke. Oni kažu da KiM nije deo Srbije, to je direktno suprotno moralu, istoriji Crne Gore, da ne podsećam na reči himne koja pominje Prizren. Nameće se narativ da Srbija, Vučić, ima toksičnu politiku prema Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi. Oni su kroz kriminalne grupe pokušali da kontrolišu situaciju ovde. Najvažnije je da razdvojimo establišment od naroda - podvukao je Vučević.