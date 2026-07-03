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Majka direktora javnog preduzeća "Srbija Šume" Krsta Janjuševića našla se na meti napada nakon što su se okupljeni, koji su označeni kao blokaderi, okupili ispred njene kuće u Priboju i uzvikivali pretnje da će joj ubiti sina. Zbog ovog incidenta Janjušević je hitno otišao u taj grad, dok je ceo događaj izazvao reakcije i dodatne bezbednosne tenzije u javnosti.

Foto: Printscreen/Youtube/Regionalna televizija Kraljevo i Ibarske novosti Regionalna televizija Kraljevo i Ibarske novosti

O daljim informacijama i političko-bezbednosnim okolnostima govorili su u emisiji "Redakcija", gosti Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost i narodni poslanik Milovan Drecun za Kurir televiziju.

Problemi u pravosudnom sistemu Srbije i odmetnutost dela sudstva od države

Kako je objasnio Nebojša Obrknežev , deo pravosudnog sistema, prema njegovim rečima, ne funkcioniše u skladu sa državom i Ustavom.

- Ljudi moraju da znaju da je jedan deo i sudstva i tužilaštva otuđen, ali ne od vlasti nego od države. To je suština problema. Dakle, u prethodnih 19 meseci imali smo nekoliko stotina privođenja, a svi ti ljudi su u najvećem broju slučajeva pušteni. Ili su dobijali samo prekršajne kazne, nešto minimalno, i tu se priča završavala bez ozbiljnog epiloga - naveo je Obrknežev.

Dodao je da, prema njegovim rečima, ne postoji jasan i javno dostupan podatak o konačnim ishodima tih postupaka.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Nema preciznog podatka koliko je tih slučajeva zaista dobilo neku zatvorsku kaznu ili ozbiljniji sudski epilog. Imali smo situacije da su ljudi privođeni, ali su brzo puštani, i to stvara utisak da sistem ne funkcioniše dosledno. Postoji i taj pritisak ulice i različitih faktora koji se reflektuje i na sudstvo i tužilaštvo - objasnio je on.

On je naglasio i da, kako je naveo, u sistemu postoje i časne sudije i tužioci, ali da se ipak radi o dubokom problemu.

- Naravno, ima časnih sudija i tužilaca, daleko od toga da nema. Ali ovde imamo ozbiljan, dubinski problem unutar jednog dela sistema. Vidimo da određeni delovi sistema ne funkcionišu u skladu sa Ustavom i zakonima i da se stvara slika da institucije ne rade svoj posao kako treba - rekao je Obrknežev.

Na kraju je dodao da se, prema njegovim rečima, pogrešno tumači rad institucija i da se sve često politizuje, kao i da se mora razlikovati rad po zakonu od političkih interpretacija, uz ocenu da je nedavni incident u vezi sa Krstom Janjuševićem ozbiljan i da mora biti osuđen i procesuiran.

Pokušaji nasilne promene vlasti i dijalog sa opozicijom u Srbiji

Narodni poslanik Milovan Drecun ocenio je da postoje ciljevi koji, kako je naveo, prevazilaze promenu vlasti i utiču na ukupnu poziciju države.

Narodni poslanik Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

- Taj cilj neće biti ispunjen. Cilj je da se nasilno promeni vlast, da se promeni i spoljna politika Srbije i da se Srbiju onemogući u daljem ekonomskom rastu, da bi se jednostavno učinila poslušnom. Znate, kad ste ekonomski slabi, kad nemate poziciju u spoljnom planu, morate da slušate. I to je cilj da se uradi. Ja se plašim da će kreatori ovog pokušaja nasilne promene vlasti nešto preduzeti u narednom periodu, ali oni moraju da imaju mnogo jaču tenziju, mnogo veće incidente. Dakle, znaju da ne mogu da dobiju ovakveizbore, i bojim se tih brutalnih njihovih planova, da su spremni da izazovu još mnogo toga - naveo je Drecun.

Drecun je zatim govorio i o mogućnosti dijaloga sa opozicijom, ocenjujući da sa većim delom opozicije, kako je naveo, nije moguće voditi konstruktivan politički razgovor.

- Što se tiče dijaloga, pa sa kim da imate dijalog? Sa ovom opozicijom, deo opozicije, sa njima bi moglo da se nekako razgovara, mali deo. Sa Ponošem, sa Papandilovićem, sa Marinikom Tepić? Pa nikada ne možete. Zašto? Pa zato što u dijalogu morate da govorite argumentima, morate da uporedite ideje i rezultate. Oni nemaju argumente, oni nemaju ideje. Oni mogu da se pohvale samo optužbama i kritikama, razaranjem i onim što je, kako tvrde, rađeno ranije - zaključio je Drecun.

04:25 Drecun o blokaderskom napadu na majku direktora JP "SrbijaŠume“ : "Ovo liči na scenario obojenih revolucija" Izvor: Kurir televizija

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02:23 Ibro Ibrahimović za Kurir TV: "Blokaderi već 18 meseci emotivno manipulišu narodom" Izvor: Kurir televizija