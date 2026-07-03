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Potpuni raspad sistema i krah organizacije unutar blokaderskog pokreta u Novom Sadu kulminirao je na sastanku "Centra za logistiku", gde su četiri koordinatora, jedno za drugim, podnela ostavke.

Međusobne optužbe, pritisci, narušeno mentalno zdravlje i potpuni gubitak smisla u ono što su radili izbili su na površinu, dokazujući da je ova grupa ušla u završnu fazu potpunog rasula i samouništenja.

Kurir je došao u posed snimka sa sastanka "Centra za logistiku" blokaderskog pokreta u Novom Sadu, koji je pokazao duboku krizu redovima blokadera, a mi vam prenosimo kako je tekao deo razgovora:

02:17 Sastanak "Centra za logistiku" blokadera u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

Teodora: "Ja sam htela da vas obavestim da zato što, eto, tamo gde je i nastala logistika, tu sam bila koordinator od avgusta meseca prošle godine, što je sad već deset meseci, pa sam postala i koordinator celog centra. Ali zbog nekih mojih ličnih razloga, ja ću morati da napustim mesto koordinatora i izaći ću iz centra na neko vreme. Da li ću se stvarno nekada vratiti, stvarno ne znam, ali mi je jako žao sigurno zbog toga. Ja mislim da... uvek prema vama, pošto ja ne mogu trenutno da vodim ovaj centar kako sam ranije vodila..."

Jovan: "Kao što je koleginica rekla da napušta svoje mesto, napuštam i ja. Kod mene na prvom mestu nisu lični razlozi, to je na drugom i trećem, kod mene je stvar da ja ne želim više da sarađujem sa nekim ljudima sa fakulteta... Ali nadalje, mentalno zdravlje mi je malo bitnije, ali kažem ja, nadalje uzimam neku kraću pauzu, da li ću da se vratim u centar – ne verujem, iskren da vam budem."

Filip: "Da, da, i ja bih hteo da se priključim, tako da i ja ću isto da dam ostavku, a moj dalji angažman u centru zavisi isključivo od toga ko će doći na mesto koordinatora."

Matej: "Ja niti više osećam to nešto što sam osetio prema grupi u kojoj sam radio, niti mislim da više ima toliko smisla, i naravno priključujem se ostavkama i ja ne mislim da će doći neko iole sličan prethodnom koordinatoru."

Jovan: "Umešale su se neke druge stvari, pritisci na RIŠ-u i dalje postojani od strane rukovodilaca drugih centara, ali dobro, eto, mi smo odlučili da ne budemo više 'trn u oku'."

Ovaj masovni egzodus i javno priznanje samih koordinatora da više ne veruju u ono što rade, da beže od međusobnih pritisaka i da im više ništa nema smisla, do kraja je ogolio takozvani blokaderski pokret. Pokazalo se da struktura građena na manipulacijama, uličnom teroru i jeftinom političkom profitu ne može opstati, jer su na kraju i sami njeni operativci shvatili da su ostali potpuno sami, ostavljeni da budu tek običan i istrošeni instrument u tuđim prljavim igrama.