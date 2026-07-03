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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i najnovijom objavom poslao jasnu poruku građanima, objašnjavajući kako budućnost naše zemlje i njen dalji tok direktno zavise od izbora koji slede.

- Građani će na izborima birati između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, debakla Srbije ili Srbije koja pobeđuje - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, dodavši da samo kada smo ujedinjeni, Srbija pobeđuje.

Predstojeći izbori se tako postavljaju kao jasna raskrsnica za celu naciju, gde se zapravo prelama hoće li se nastaviti sa kapitalnim projektima i ekonomskim usponom ili će država skliznuti nazad u političko blato i nestabilnost. 

Kurir.rs

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