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Danas će u Briselu na događaju pod nazivom "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", posvećenom predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, govoriti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

Kroz razgovor sa predstavnicima evropskih institucija, država članica, diplomatskog kora, poslovne zajednice, analitičkih centara i medija, biće predstavljeni konkretni rezultati koje je Srbija ostvarila u sprovođenju reformi, kao i prioriteti u narednom periodu.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govoriće o reformama u oblasti vladavine prava, unapređenju zakonodavnog okvira i aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz procesa evropskih integracija. Ministar finansija Siniša Mali predstaviće ekonomske reforme, makroekonomske rezultate i investicioni potencijal Srbije, dok će ministar spoljnih poslova Marko Đurić govoriti o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije, evropskoj perspektivi zemlje i značaju jačanja partnerstva sa Evropskom unijom u uslovima savremenih geopolitičkih izazova.

Ministar Starović govoriće o reformskoj agendi Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

- Događaj predstavlja priliku da Srbija, u srcu evropskih institucija, predstavi ostvarene rezultate reformskog procesa, potvrdi svoju posvećenost evropskom putu i ukaže na značaj kredibilne politike proširenja zasnovane na ispunjenim obavezama, merljivim rezultatima i međusobnom poverenju - istakla je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije, koja je i organizator događaja, u saradnji sa Misijom Srbije pri EU.

Suzana Vasiljević Foto: KURIR - ADRIA MEDIA

- Današnji događaj organizujemo u trenutku kada je politika proširenja ponovo visoko na evropskoj agendi i kada je važno da države članice imaju neposredan uvid u reforme koje Srbija sprovodi i rezultate koje ostvaruje. Naš cilj je da otvoreno razgovaramo sa ambasadorima, predstavnicima država članica i institucija Evropske unije o onome što je Srbija uradila u proteklom periodu, ali i o koracima koji slede. Želimo da pokažemo da reformski proces nije samo politička obaveza, već strateško opredeljenje koje donosi konkretne koristi našim građanima i doprinosi jačanju evropskih vrednosti i standarda u Srbiji - kaze Danijel Apostolović, sef Misije Republike Srbije u Briselu.

Danijel Apostolović Foto: Petar Aleksić

Nakon uvodnih izlaganja biće održana panel diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima jer je neposredan dijalog najbolji način da se predstave činjenice, otklone eventualne nedoumice i dodatno učvrsti poverenje između Srbije i država članica, saglasni su organizatori.