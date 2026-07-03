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Analitičar Dragomir Anđelković , jedan od najvećih kritičara predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je da se ne zna konkretan program studenata blokadera, a neke predloge njihovog dosadašnjeg programa, nazvao je "idiotskim".

- Neću mačku u džaku! Samo mi odlučujemo, al' kada nam padne na pamet... Kod studentskog pokreta mi imamo mnogo centara i ne znamo šta je tu usaglašeno, šta nije usaglašeno. Ali, na početku je bilo reči da se sruši Vučić i za šest meseci idemo na neke poštene izbore gde biramo koga hoćemo i tad je ok. Nećemo da cepidlačimo ni oko programa, ni oko ljudi, ali ako neko mi kaže "sada biramo vlast koja će četiri godine voditi zemlju", onda ja moram da znam šta je njen program - poručio je Anđelković okom gostovanja u emisiji "Bez pardona".

Anđelković je zatim istakao neke od predloga blokaderskih programa i nazvao ih "idiotskim".

- Ne mogu da budem, zato što sam protiv Aleksandra Vučića, za nešto što je nedefinisano. Ja hoću da znam kakav je njihov program i to na konkretan način. Ne da to bude spisak lepih želja. Pogledaj, njihov program o zdravstvu je idiotski, njihov program o pravima radnika je idiotski. Pa, naravno, svi bi voleli da plate budu duplo veće i da svi budu zaposleni i da imamo domove zdravlja u svakom selu - rekao je Anđelković.

Dokaz da su među blokaderima velike unutrašnje podele je krah organizacije unutar blokaderskog pokreta u Novom Sadu, koji je kulminirao na sastanku "Centra za logistiku", gde su četiri koordinatora, jedan za drugim, podneli ostavke.

Međusobne optužbe, pritisci, narušeno mentalno zdravlje i potpuni gubitak smisla u ono što su radili izbili su na površinu, dokazujući da je ova grupa ušla u završnu fazu potpunog rasula i samouništenja.

Kurir je došao u posed snimka sa sastanka "Centra za logistiku" blokaderskog pokreta u Novom Sadu, koji je pokazao duboku krizu redovima blokadera, a sadržaj možete pogledati u videu ispod:

02:17 Sastanak "Centra za logistiku" blokadera u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva