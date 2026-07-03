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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.

U Ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku.

Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

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Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.

Danas će na ceremoniji u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandes uručiti ordenje porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije.

Kurir.rs

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