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Profesor s Fakulteta političkih nauka Milan Petričković komentarisao je potpuni raspad sistema i krah organizacije unutar studentskog blokaderskog pokreta, koji je u Novom Sadu kulminirao na sastanku "Centra za logistiku", gde su četiri koordinatora, jedan za drugim, podnela ostavke.

Petričković kaže za Kurir da je došlo vreme da se "u bukvalnom smislu baštini teza da su studenti u blokadi bila jedna vrsta instrumenta u tuđim rukama".

- Oni su bili obmanuti i sve vreme ti koji su ih organizovali, donosili su odluke preko njihovih leđa i sada se potvrđuje to da su studenti vrsta manipulativnog sredstva. Ono što je ključno, ti koji su ih organizovali i animirali, među sobom sada treba da podele plen, što je bila ključna ideja od samog početka. Sada treba da se profiliše ko će imati koristi oko njihovih lista, o pitanju odnosa dela opozicije koja u blokaderskoj opciji dejstvuje. Na delu je direktan raskol i sukob oko tih koji organizuju studente, potpuno nejasan okvir i prostor u kome se sve vreme delovalo. Imali smo više pokazatelja da nema jedne jedinstvene političke artikulacije. Jedan opšti haos koji je vladao, izašao je na površinu. Situacija u kojoj su shvatili da je apsurdno sve što rade je posledica toga, što nemaju zajedničkog imenitelja, jer sve što se zasnivalo u njihovom radu je bilo na anarhističko - rušilačkom narativu, na tim plenumima čiji je koncept potpuno nejasan. Postavlja se pitanje zašto se sada baš u ovom momentu osipaju? Zato što se bliže izbori i ti koji formiraju liste više nemaju milosti ni prema kome - smatra Petričković.

02:17 Sastanak "Centra za logistiku" blokadera u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, u pitanju je "siva zona koja je sve vreme obmanjivala studente i sada se treba izboriti oko toga ko će da bude na listi i ko će da ima najviše koristi od tog celokupnog projekta".

- Kada pojedini vide o čemu se radi, dolazi upravo do ovakve situacije, kada se povlače, zarad, kako su i sami rekli, očuvanja mentalnog zdravlja. Ovo nezadovoljstvo odabranog koordinatora tog centra pokazuje da su studenti mislili da će se pitati za nešto, međutim potureno im je kukavičje jaje, na perfidan način. Sada kada su raspoznali ko je taj ko je glavni koordinator, a ne pominju mu ime, očigledno da se u tom glavnom kooridantoru, kao produženoj ruci drugih organizacija, krije suština. Spoznali su da su radili potpuno pogrešne stvari. Sada počinje da se vidi ko stoji iza toga i tek će se klupko odmotavati sa novim licima koja bi trebalo da budu ključni faktori, što nisu sami studenti. Tek će se ovaj pokret osipati, razgolitiće se celokupno licemerje skrivenih lica, iznošenje prljavog veša i skrivenih detalja.

profesor politickih nauka u Beogradu Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Potpuno jedna njasna, konfuzna situacija koja je najlogičniji produkt svega ovoga što je rađeno bez ikakvog plana i mere. Jedini plan koji ih je objedinjavao je nekakva pozicija da će studenti biti faktor koji će uticati u demokratskim procesima. Kada se to prevede na najnormalniji jezik, dolazimo do činjenice da su studenti obmanuti. Setimo se izjave iz Proglasa, bivše rektorke Ivanke Popović: "Vi ste završili vaš posao, sada nastupamo mi". Sada treba apetite svih organizacija podmiriti i studenti sada nema šta da traže u tom procesu - istakao je Petričković.