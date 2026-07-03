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Demokratska narodna partija (DNP) predala je inicijativu za zakazivanje posebne sednice Skupštine opštine Pljevlja, na kojoj bi se i u toj opštini, nakon Zete, "poništila odluka o priznanju takozvane države Kosovo".

- Inicijativu je potpisalo devetnaest odbornika, što čini većinu u pljevaljskom parlamentu, zbog čega nemamo dilemu da će se ova odluka i u Pljevljima doneti već tokom ovog meseca - saopštio je tamošnji odbor DNP-a.

Medijima su dostavili i dokument sa potpisima odbornika.

- Nažalost, prinuđeni smo da obavestimo javnost da i pored toga što ih je glasao veliki broj građana koji su se protivili i protive se najsramnijoj odluci DPS režima koji je priznao takozvanu državu Kosovo, odbornici Pokreta Evropa sad (PES) nisu stavili svoj potpis na našu inicijativu - piše u saopštenju.

Dokumente možete pogledati OVDE.