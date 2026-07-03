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Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu Patrik Drid komentarisao je potpuni raspad sistema i krah organizacije unutar studentskog blokaderskog pokreta, koji je u Novom Sadu kulminirao na sastanku "Centra za logistiku", gde su četiri koordinatora, jedan za drugim, podnela ostavke.

Drid kaže za Kurir da su studenti u blokadi "konačno shvatili da su iskorišćeni i kako navodi, ne čudi ga situacija da daju ostavke i žele da se vrate normalnom životu i funkcionisanju i kako sami kažu, očuvaju mentalno zdravlje".

- Dobro je da su posle dužeg vremenskog perioda shvatili da greše i da su odabrali pogrešan put i pravac. Smatram da svako ima pravo na svoje mišljenje i način izražavanja kada je u pitanju vlast, međutim studenti koji obavljaju funkcije u raznim telima koja su zvanična ili nezvanična, shvatili su da rade pogrešno, jer ne mogu da se bore na taj način na koji oni to rade - da ruše svoju državu. Ako im ne odgovara vlast, svako ima pravo da se bori, ali na legalan način - smatra Drid.

02:17 Sastanak "Centra za logistiku" blokadera u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, ono što se činilo u prethodne dve godine, "apsolutno je kriminalno, nezakonito i predstavlja zloupotrebu autonomije univerziteta, kao i zloupotrebu zvanja studenta".

Foto: Kurir Televizija

- Sada se u javnosti govori o nekom studentskom pokretu i studentskim lista, ustvari je u pitanju veoma mali broj studenata. Većina studenata od početka nije želela da učestvuje u svemu tome. Ja to dobro znam, jer smo kod nas na fakultetu u Novom Sadu vrlo rano dobili informaciju, da studenti hoće da studiraju, a ne da učestvuju u blokadama. Cela društvena situacija, agresivnost medija, agresivnost grupa koje su vodile te studente, kao i agresivnost pojedinih profesora, dovela je do svega toga - zaključio je Drid.