ĐILAS SE NADA DA ĆE EVROPA DA KAŽE: "DRAGANE, DOĐI"... Đurđević Stamenkovski: To tako ne biva, jer narod se pita (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razotkrila je planove blokadera na čelu sa Draganom Đilasom.
"Đilas je kao pokušao da objavi kako bi trebalo da izgleda njihov program. Prvo što je rekao 'Mi kad dođemo, uputićemo odmah pismo o namerama ka Evropskoj uniji, gde ćemo da kažemo: Pristajemo odmah munjevitom brzinom da se uskladimo sa svim onim što vi tražite', a što ne odgovorite na pitanje kako ćete da se uskladite sa poglavljem 35 gde nam traže normalizaciju sa samim sobom, odnosno gde nam eksplicitno traže da priznamo nezavisnost Kosova. Pa što ne kažete? Pa neće, ali nemojte onda da pričate da je Vučić izdao Kosovo. Nemojte onda to da pričate. Onda kažite ne, Vučić ga nije izdao, jer mi to tek se spremamo da uradimo zato što hoćemo da se dodvorimo Evropi, pa on će da obustavi sve naše trgovinske sporazume sa NR Kinom koja nam je donela milijarde investicija i tek treba da donese. Mi uopšte nemamo svest o tome. Znači, koliko je nama taj Sporazum o slobodnoj trgovini doprineo", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Znači, on poručuje: Mi kad dođemo, sve prekidamo i isključivo idemo jednosmernom ulicom ka Briselu. Zašto on to radi? Zato što se nada da će Evropa da kaže: Vidi ovog dobrog čoveka, Dragane, dođi, mi smo tebe čekali. Požuri, Dragane, što bi rekli u pesmi. I sad ćemo mi tebe da prigrlimo i da dovedemo na vlast, jer ti ćeš raditi sve onako kako smo mi nametnuli. To tako ne biva. Zato što se ovde pita narod i narod će svoje da kaže na izborima, a na nama je da idemo da radimo, da sa ljudima razgovaramo i da vraćamo normalnost u Srbiju koja je uvek važna i najvažnija za svako društvo".