"Đilas je kao pokušao da objavi kako bi trebalo da izgleda njihov program. Prvo što je rekao 'Mi kad dođemo, uputićemo odmah pismo o namerama ka Evropskoj uniji, gde ćemo da kažemo: Pristajemo odmah munjevitom brzinom da se uskladimo sa svim onim što vi tražite', a što ne odgovorite na pitanje kako ćete da se uskladite sa poglavljem 35 gde nam traže normalizaciju sa samim sobom, odnosno gde nam eksplicitno traže da priznamo nezavisnost Kosova. Pa što ne kažete? Pa neće, ali nemojte onda da pričate da je Vučić izdao Kosovo. Nemojte onda to da pričate. Onda kažite ne, Vučić ga nije izdao, jer mi to tek se spremamo da uradimo zato što hoćemo da se dodvorimo Evropi, pa on će da obustavi sve naše trgovinske sporazume sa NR Kinom koja nam je donela milijarde investicija i tek treba da donese. Mi uopšte nemamo svest o tome. Znači, koliko je nama taj Sporazum o slobodnoj trgovini doprineo", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: