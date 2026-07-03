- I danas, dvadeset godina skoro nakon donošenja ovog najantisrpskijeg dokumenta, parlamentarna većina okupljena oko glavnog vrača sa Ribnice, Johana Satlera, izvodi svoj vudu ples, pokušavajući da podigne političkog zombija Ranka Krivokapića i na taj način još jednom puca i u Vuka Karadžića i u Njegoša i u Marka Miljanova i u Dučića, u Crnjanskog i u srpski jezik, proglašavajući srpski narod kao genocidan već tri puta u ovom parlamentu, a Srbiju i SPC za okupatorsku. I ništa ne bi bilo čudno da nikad više nije bilo Srba na svim pozicijama odlučivanja. I u parlamentu, i u Vladi, a nikad više nije bilo zabrana za Srbe. Niti možemo da uđemo u Hrvatsku, niti možemo da uđemo na KiM. Ako neko i uđe, prebiju ga na Gazimestanu i ubace u prištinske marice, tražeći od njih da skandiraju "Kosovo republika" i da na albanskom viču "živeo Aljbin Kurti". I svi ovi Srbi iz Vlade i Parlamenta ćute na činjenicu da sa ovoliko demokratije i sa ovoliko pozicije se dešava nešto što nije zabeleženo ni u 20. veku, a to je da su srpskim političarima zabranjeni ulazi u skoro sve države iz regiona. Mora da je nešto do nas Srba, ne verujem da to ima veze ni sa Hrvatima, ni sa Albancima, ni sa nekim drugim, nego verovatno da su Srbi osnovni i glavni problem u Crnoj Gori, čim im zabranjuju ulaz, a onaj koji je najveći Srbin među nama, Milojko Spajić, Srbin savremenog doba, jedini čovek koji se u CG zove Milojko, kao potvrda izvornog srpstva, ćuti dok nam prebijaju omladinu na Gazimestanu, ćuti dok njegovim funkcionerima iz Vlade zabranjuju ulazak u Hrvatsku, ćuti dok predsednicima opština zabranjuju ulazak na Kosovo i Metohiju, i sve što zna da kaže jeste na kineskom "drago mi je što vas vidim". Radije bih da je progovorio na naški i osudio ovo što se dešava ovih meseci i evo, skoro, dve godine od kad smo izglasali Rezoluciju o Jasenovcu, nego što mudro ćuti. A bila je jedna emisija "Nije srpski ćutati", a što su vam fotelje veće i u njih utanjate kao Titanik, to više ćutite, a nije srpski ćutati u Crnoj Gori - poručio je Knežević tokom skupštinske sednice.