Slušaj vest

Najavljeni paket mera za pomoć najugroženijim građanima izazvao je nove polemike u javnosti. Dok je država predstavila mere koje su obuhvatale manje račune, jeftinije lekove i više novca za hranu, protivnici vlasti ocenili su da je reč o pokušaju potkupljivanja građana. Istovremeno, iz vlasti je ponovljen poziv na dijalog uprkos političkim tenzijama i blokadama, dok se u javnosti otvorilo pitanje zbog čega deo opozicije osporava socijalne mere namenjene građanima.

Foto: Darko Vojinovic/AP, Sns

O ovoj temi govorili su u emisiji "Puls Srbija", Saša Gajović, novinar i publicista, i Srđan Simić iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir televiziju.

Analiza političkih protesta i unutrašnjih problema organizatora

Kako je Srđan Simić naveo, unutrašnji sukobi, borba za liderske pozicije i izostanak rezultata doveli su do gubitka podrške među onima koji su ranije podržavali njihove aktivnosti.

- Ovo bih uporedio sa situacijom od prošle godine, kada su se pojavili snimci Mile Pajić i njenih saradnika. Sama činjenica da takvi snimci dospevaju u javnost govori da u njihovoj organizaciji postoje ljudi koji nisu od poverenja. To istovremeno pokazuje i veliku količinu neozbiljnosti, jer ako nisu uspeli da istraju ni više od godinu dana i da se dogovore ko će biti njihov koordinator, postavlja se pitanje kako bi se nosili sa mnogo ozbiljnijim izazovima - dodao je Simić.

Srđan Simić iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

On je istakao da su, prema njegovoj oceni, građani izgubili poverenje u blokaderski pokret, jer aktivnosti koje su sprovodili nisu donele rezultate koje su najavljivali. Takođe je ocenio da je slab odziv na prethodnom okupljanju u Novom Sadu dodatno pokazao pad podrške.

- Godinu i nešto dana borbe na razne načine dovelo je do toga da su ljudi koji su možda želeli neke promene odustali od tih ideja, jer nisu davale nikakve rezultate. Demotivišući je bio i prethodni skup u Novom Sadu, koji su pompezno najavljivali, a na kraju se okupilo svega nekoliko hiljada ljudi. Mladi koji su želeli da budu prvi i da budu vođe na kraju su izneverili ostale, a taj potpuni raspad unutar blokaderskog dela pokazuje koliko su bili neiskusni i neozbiljni - zaključio je Simić.

"Vlast je toliko privlačna da gotovo svako misli da može da bude njen nosilac"

Saša Gajović je ocenio da je vlast oduvek predstavljala snažan motiv za političke aktere, zbog čega često dolazi do sukoba oko liderskih pozicija. Kako je naveo, upravo želja za vlašću dovodi do neslaganja unutar različitih političkih grupacija, jer mnogi sebe vide kao buduće nosioce najvažnijih funkcija.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Vlast je jako primamljiva. Ona je zarazna gotovo i svi misle da mogu da vladaju. Kada biste izašli na ulicu i pitali građane, uveren sam da bi mnogi rekli da mogu da budu predsednik države ili selektor fudbalske reprezentacije. Međutim, ne može svako da bude predsednik i ne može svako da bude selektor - objasnio je Gajović.

Govoreći o odnosima unutar opozicionih grupa, Gajović je napravio paralelu sa političkim dešavanjima iz devedesetih godina, ističući da je borba za lidersku poziciju prisutna i danas. Dodao je da, prema njegovoj oceni, očekivanja pojedinaca o političkoj koristi predstavljaju važan motiv njihovog delovanja.

- To me podseća na Depos, kada je veliki broj ljudi smatrao da upravo oni treba da budu vođe i nisu mogli da se dogovore ko je glavni. Tako je i sada, jer vlast donosi određene beneficije i mnogi upravo te beneficije vide u svojoj budućnosti. Međutim, neće ih dobiti oni koji su se najviše isticali u ovim nemirima, već neki drugi ljudi koji su bili u pozadini - zaključio je Gajović.

04:13 Saša Gajović o stanju među blokaderima: "Borba za vođu ih razjedinjuje" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

01:11 "Njima je cilj vlast pa makar srušili Srbiju" - žestoka poruka Mrdića Izvor: Kurir televizija