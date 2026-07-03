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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

1/8 Vidi galeriju Sastanak predsednika Vučića sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes Foto: Ilija Ilić

Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Ceremonija dodele odlikovanja

Nakon sastanka održava se ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.

1/10 Vidi galeriju Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije Foto: Ilija Ilić

Ceremoniji dodele odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije, pored predsednika Vučića i ministarke Robles Fernandes, prisustvuje veliki broj pripadnika Vojske Srbije, ministar odbrane i načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Obraćanje predsednika Vučića i uručenje odlikovanja

Foto: Ilija Ilić

- Poštovana porodice Jovanović, dragi Miloše, draga Milice, posebno draga Ana, uvažena gospođo Margarita Robles Fernandes, mi danas dodeljujemo odlikovanje vašem i našem Mikiju, Milovanu Jovanoviću, slobodan sam da kažem instinskom srpskom junaku, uvek odvažnom, hrabrom, pristojnom čoveku, divnom roditelju Miloša i Anastasije, dobrom suprugu i šta god da kažete u ovakvom trenutku, sve je višak i sve je nedovoljno. Hoću da se zahvalim vama gospođo Robles što ste u Srbiju došli sa 11 pripadnika španske vojske, koju su sa našim Milovanom bili u bazi u Libanu. Veliko hvala španskim vojnicima, veliko hvala srpskim vojnicima - poručio je predsednik na početku svog obraćanja.

Foto: Ilija Ilić

- Nemamo mi šta od toga što bismo obaveštavali ljude u našim zemljama sa koje strane su stigle granate u bazu Mihel de Servantes, ali moramo da kažemo da je naš Milovan bio na časnom zadatku, da časniji ne može biti, da ga je obavljao ponosito, hrabro i dostojanstveno. "Za slobodu, kao i za čast, čovek može i mora staviti život na kocku", napisao je veliki Servantes, dragi moj Srbine Milovane, čestiti podoficiru Jovanoviću, za mir i slobodu, ti si uradio više od svih nas, uradio si ono što si mogao i morao. Mogao si ono za šta si se čitav život spremao, a morao si ono za šta te je obavezala vojnička čast i zakletva data Srbiji. Ti si odabrao da možeš i moraš istom idejom o moralom i Srbiji koju su u srcima nosili naši mali kaplari, njih 1300. Morao si i mogao si da kao Obilić staviš tuđe živote ispred svog. Nažalost, nisam siguran da postoji način da se oprostimo od tebe onako kako ti to zaslužuješ. Nisam siguran da postoji, forma ma koliko svečana koja može da ispravi zemaljsku nepravdu koja je tebe i tvoju porodicu zadesila. Otišao si da u ime ljudskosti i čovekoljublja čuvaš mir, a vršeći svoju dužnost na oltar časti ti si položio ono što je najvrednije što si imao - tvoj život i tvoje ime biće upisani u istoriju tvoje zemlje, tvoje Srbije. Otišao si onako kako to junaci rade, dično i srčano, zato te posthumno, Milovane, odlikujem Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Taj orden sam ti dodelio sa osećajem boli i sa velikim ponosom. Sa bolom jer te nema ovde da ga primiš, sa bolom jer sam ti upoznao divnu porodicu i vidim koliko im je teško, a sa ponosom jer si ga zaslužio svakim danom svog službovanja, svakim trenutkom kojim si obavljao dužnost. Počivaj u miru, dragi Milovane, tvoja Srbija te neće zaboraviti i još važnije, Srbija neće zaboraviti tvoju porodicu - poručio je predsednik

Foto: Ilija Ilić

- Vaša ekselencijo, gospođo Robles Fernandes, danas su naše dve države prijateljske sjedinjene u istoj boli i istom poštovanju. Herojstvo ne poznaje granice. Milovan Jovanović je nosio srpsku zastavu daleko od svog doma, stajao je jednako ponosno i pod španskom zastavom u zajedničkoj bazi. Zahvaljujem se vama i Kraljevini Španiji na ovom gestu duboke humanosti i savezničke časti. Odluka da Španija odlikuje srpskog podoficira krstom za vojne zasluge govori o nečemu suštinskom, ona je odluka da postoje vrednosti jače od politike, protokola i svih interesa u najužem smislu te reči. Postoji zajedništvo ljudi koji veruju da je mir vredan žrtve, naš Milovan pripadao je toj zajednici. Španija i Srbija su dve nacije koje se zajedno glavom klanjaju pred istim imenom, to je veza koju ne mogu da prekinu ni vreme ni razdaljina. Još jedanput želim da se zahvalim vama Milice, Miloše i Ana što ste nam dali Milovana i što smo ga imali za druga, podoficira, vojnika, brata i što je štitio i čuvao interese Srbije i daleko od nje i što čuvate zastavu Srbije tamo gde je uvek pripadala, u vašoj kući, vašem domu i uvek najbliže Milovanovom srcu. Hvala na pažnji još jedanput - poručio je predsednik i predao Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena ocu nastradalog podoficira Milošu Jovanoviću.

1/7 Vidi galeriju Uručenje ordena ocu pokojnog Milovana Jovanovića Foto: Ilija Ilić

Obraćanje ministarke Robles Fernandes

Foto: Ilija Ilić

- U jednom teškom trenutku Milovan je bio na zadatku i branio mir. Milovan jeste ovde, i oseća se ponosno. Mi smo takođe duboko ponosni na prijateljstvo naših zemalja. Ovaj orden je nešto veoma važno. Nikada te nećemo zaboraviti. Sa svim bolom i velikim ponosom, znam da će njegov život dati plodove za mir. Sa ponosom dodeljujemo najveći orden - rekla je Fernandes.

Foto: Ilija Ilić

- Tog dana kada je Milovan umro, bilo je drugih povređenih vojnika. Krv Milovana, bol svih ranjenika mora da bude jedan moto koji će nam dati snage da nastavimo da se borimo za mir. Milovan je danas ovde i gleda nas sve i ponosan je na svoje roditelje, ženu, sinove i ponosan na Srbiju, a mi Španci duboko smo ponosi na prijateljstvo naših nacija. Ovaj orden je nešto jako važno jer to je izraz naše saosećajnosti, španskog naroda i naše vojske. Nikad te nećemo zaboraviti - poručila je ministarka.

1/9 Vidi galeriju Ceremonija dodele ordena porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića Foto: Ilija Ilić

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena za srpskog junaka Predsednik Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ko je bio Milovan Jovanović

1/6 Vidi galeriju Srpski mirovnjak Milovan Jovanović poginuo u Libanu Foto: Facebook Printscreen, Instagram/unifil_official

Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.