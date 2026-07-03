OPTUŽNICA ZA OBARANJE PEŠAKA KOD PRAVNOG FAKULTETA: Okupljeni opkolili "opel"i vikali, vozač krenuo u rikverc i udario čoveka
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miodraga S. (41) zbog sumnje da je 14. maja ove godine u Bulevaru kralja Aleksandra opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to na mestu gde je okupljen veći broj građana, usled čega je nastupila teška telesna povreda kod oštećenog V.S.
- Optužnim predlogom okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. U optužnom aktu Višem sudu je predloženo da se oglasi stvarno nenadležnim i da spise predmeta dostavi Prvom osnovnom sudu u Beogradu na dalje postupanje - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.
Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja da se Miodrag S. 14. maja oko 11:50 časova, upravljajući "opel astrom" kretao Bulevarom kralja Aleksandra u smeru ka Takovsko ulici, gde su se građani okupili kako bi blokirali ulicu u cilju odavanja pošte za 16 stradalih građana ispred Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Miodrag S. je zaustavljen na raskrsnici sa Beogradskom ulicom kod Pravnog fakulteta od strane NN lica koje je stalo ispred vozila i udarilo u njegovu haubu.
Nakon toga su građani, prema navodima optužnice, opkolili vozilo u kojem se okrivljeni nalazio na mestu vozača, pa je usledila verbalna rasprava kada su građani uzvikivali "Ko te je ovde poslao, zašto si došao", upućujući mu pretnje.
- Okrivljeni je izašao iz vozila upitavši građane "u čemu je problem, šta se ovde dešava", a potom se vratio u vozilo i iznenada vozilom nekontrolisano započeo vožnju unazad (u rikverc) u pravcu lica koja su stajala iza njegovog vozila i to oštećenog V.S, koji je bio okrenut desnim bokom ili polubokom frontu kretanja vozila - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Primarni kontakt ostvaren je između zadnje leve strane vozila i tela oštećenog, koji kontakt nije doveo do telesnih povreda kod oštećenog, nakon čega je došlo do posledičnog odbacivanja tela oštećnog i pada na čvrsto tlo na levu stranu tela, kojom prilikom je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu.
Miodrag S. se, kako se dodaje, potom vozilom udaljio oko 30-50 metara od mesta događaja gde je naišao na prvog policijskog službenika, kojom prilikom je uhapšen.
Podsetimo, Miodrag S. se krivičnom prijavom sumnjičio za teško ubistvo u pokušaju, ali je posle sprovedene istrage to delo prekvalifikovano u teško delo protiv opšte sigurnosti za koje je nadležanan Prvi osnovi sud u Beogradu.