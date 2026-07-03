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Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miodraga S. (41) zbog sumnje da je 14. maja ove godine u Bulevaru kralja Aleksandra opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to na mestu gde je okupljen veći broj građana, usled čega je nastupila teška telesna povreda kod oštećenog V.S.

- Optužnim predlogom okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. U optužnom aktu Višem sudu je predloženo da se oglasi stvarno nenadležnim i da spise predmeta dostavi Prvom osnovnom sudu u Beogradu na dalje postupanje - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Printscreen

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja da se Miodrag S. 14. maja oko 11:50 časova, upravljajući "opel astrom" kretao Bulevarom kralja Aleksandra u smeru ka Takovsko ulici, gde su se građani okupili kako bi blokirali ulicu u cilju odavanja pošte za 16 stradalih građana ispred Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Miodrag S. je zaustavljen na raskrsnici sa Beogradskom ulicom kod Pravnog fakulteta od strane NN lica koje je stalo ispred vozila i udarilo u njegovu haubu.

Nakon toga su građani, prema navodima optužnice, opkolili vozilo u kojem se okrivljeni nalazio na mestu vozača, pa je usledila verbalna rasprava kada su građani uzvikivali "Ko te je ovde poslao, zašto si došao", upućujući mu pretnje.

Incident kod Pravnog fakulteta Foto: Printscreen Instagram

- Okrivljeni je izašao iz vozila upitavši građane "u čemu je problem, šta se ovde dešava", a potom se vratio u vozilo i iznenada vozilom nekontrolisano započeo vožnju unazad (u rikverc) u pravcu lica koja su stajala iza njegovog vozila i to oštećenog V.S, koji je bio okrenut desnim bokom ili polubokom frontu kretanja vozila - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Primarni kontakt ostvaren je između zadnje leve strane vozila i tela oštećenog, koji kontakt nije doveo do telesnih povreda kod oštećenog, nakon čega je došlo do posledičnog odbacivanja tela oštećnog i pada na čvrsto tlo na levu stranu tela, kojom prilikom je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu.

Miodrag S. se, kako se dodaje, potom vozilom udaljio oko 30-50 metara od mesta događaja gde je naišao na prvog policijskog službenika, kojom prilikom je uhapšen.