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U Briselu je počeo događaj pod nazivom „Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji organizuju Vlada Republike Srbije i Misija Srbija u EU, a koji je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Događaj je okupio više stotina gostiju, kojima će rezultate reformskog procesa i napretka Srbije ka EU predstaviti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

1/20 Vidi galeriju Brisel: Srbija predstavila reforme na događaju „Serbia's Reform Momentum“ Foto: Kurir

Predstavljanju rezultata reformskog procesa prisustvuje i šef Misije Srbije u EU Danijel Apostolović. Među prisutnima su generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman, mnogobrojni ambasadori u EU, predstavnici kabineta predsednika Evropskog Saveta Antonia Košte i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, predstavnici medija i predstavnici tink tankova.

Kroz razgovor sa predstavnicima evropskih institucija, država članica, diplomatskog kora, poslovne zajednice, analitičkih centara i medija, biće predstavljeni konkretni rezultati koje je Srbija ostvarila u sprovođenju reformi, kao i prioriteti u narednom periodu.

Događaj predstavlja priliku da Srbija u srcu evropskih institucija predstavi ostvarene rezultate reformskog procesa, potvrdi svoju posvećenost evropskom putu i ukaže na značaj kredibilne politike proširenja zasnovane na ispunjenim obavezama, merljivim rezultatima i međusobnom poverenju.

01:42 Mali, Brnabić, Đurić i Starović predstavljaju rezultate reformskog procesa Izvor: Kurir

Predsednica Skupštine Ana Brnabić govoriće o reformama u oblasti vladavine prava, unapređenju zakonodavnog okvira i aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz procesa evropskih integracija.

Ministar finansija Siniša Mali predstaviće ekonomske reforme, makroekonomske rezultate i investicioni potencijal Srbije, dok će ministar spoljnih poslova Marko Đurić govoriti o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije, evropskoj perspektivi zemlje i značaju jačanja partnerstva sa Evropskom unijom u uslovima savremenih geopolitičkih izazova.

Ministar Starović govoriće o reformskoj agendi Plana rasta EU za Zapadni Balkan. Nakon uvodnih izlaganja, biće održana panel diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima. Od septembra će ovaj događaj biti realizovan i u ostalim velikim centrima država članica Evropske Unije.