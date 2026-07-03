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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra, 4. jula, radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice IB reda Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će radove obići u 10 časova.

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine", koja će povezati Bački Breg i Srpsku Crnju u dužini od 185 kilometara, projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat i predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Vojvodini.

Trasa će obuhvatiti 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta, dok ukupna površina obuhvaćena prostornim planom prelazi 11.000 hektara. Projekat je podeljen na dva sektora i osam deonica.

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