Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na brza saobraćajnica 'Osmeh Vojvodine' 4. jula, koja će povezati Bački Breg i Srpsku Crnju.
Politika
VUČIĆ SUTRA OBILAZI RADOVE NA BRZOJ SAOBRAĆAJNICI BAČKI BRED - SRPSKA CRNJA Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Vojvodini
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra, 4. jula, radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice IB reda Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik će radove obići u 10 časova.
Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine", koja će povezati Bački Breg i Srpsku Crnju u dužini od 185 kilometara, projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat i predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Vojvodini.
Trasa će obuhvatiti 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta, dok ukupna površina obuhvaćena prostornim planom prelazi 11.000 hektara. Projekat je podeljen na dva sektora i osam deonica.
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