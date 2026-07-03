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Predstavnici Srbije boravili su danas u Briselu, gde su evropskim zvaničnicima predstavili rezultate reformi i napredak u procesu evropskih integracija. Dok iz Evropske unije stižu signali da postoji spremnost da se Srbija dodatno podstakne na nastavak reformi, sagovornici emisije "Usijanje" ocenjuju da je trenutak povoljan za jačanje odnosa sa Briselom, ali upozoravaju da brojni politički izazovi i dalje opterećuju evropski put Srbije.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je u Briselu da je Srbija sprovela više reformi u oblasti unapređenja izbornih uslova od svih zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ističući da je reč o prvom zajedničkom predstavljanju rezultata srpske delegacije u kojoj su bili i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar za evropske integracije Nemanja Starović i ministar finansija Siniša Mali.

Istovremeno, list *Politiko* objavio je da Evropska unija razmatra mogućnost da nagradi Srbiju zbog usvajanja reformskih zakona u oblasti pravosuđa kako bi podstakla nastavak evropskih integracija.

Gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović ocenio je da je važno što Srbija trenutno ima otvorena vrata u Briselu i priliku da predstavi rezultate koje je ostvarila u prethodnom periodu.

- Ovo je novi pristup koji ima za cilj da na bolji način predstavi rezultate Srbije i njenu poziciju kada govorimo o evropskim integracijama. Istovremeno uspevamo da održimo otvorene odnose i sa Zapadom i sa Istokom, što je u interesu naše države - rekao je Marjanović.

Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da su zemlje Evropske unije i dalje najznačajniji ekonomski partner Srbije, imajući u vidu obim investicija, trgovinske razmene i broj zaposlenih u kompanijama koje posluju u Srbiji.

"Pritisci oko Kosova i Metohije predstavljaju najveću prepreku na evropskom putu Srbije"

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenio je da Srbija ima specifičan položaj u procesu evropskih integracija zbog geopolitičkog značaja, pitanja Kosova i Metohije i vođenja multivektorske spoljne politike.

- Pritisci oko Kosova i Metohije predstavljaju najveću prepreku na evropskom putu Srbije. Istovremeno, Evropska unija sada pokazuje veće inter-esovanje da zadrži Srbiju u svojoj interesnoj sferi zbog promenjenih geopolitičkih okolnosti i jačanja uticaja drugih svetskih sila - rekao je Drecun.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

On smatra da Evropska unija trenutno nema jedinstven stav o daljem proširenju, zbog čega se sve češće govori o različitim modelima pridruženog članstva umesto punopravnog prijema novih država.

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković ocenio je da pohvale koje Srbija dobija iz Brisela nisu rezultat političke dobre volje, već priznanje za sprovedene reforme.

- Evropska unija traži stabilne i legitimne partnere. Srbija je sprovela veliki broj preporuka koje se odnose na unapređenje izbornih uslova i otišla dalje od mnogih drugih evropskih država kada je reč o njihovoj primeni - rekao je Jerković.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

Govoreći o najavljenim izborima, on je ocenio da odluka predsednika Srbije da na njima ne učestvuje kao državni funkcioner predstavlja dodatni korak kojim se, kako tvrdi, otklanjaju primedbe koje se odnose na vođenje funkcionerske kampanje.

Sagovornici emisije zaključili su da je trenutni geopolitički kontekst otvorio novu priliku za intenziviranje odnosa Srbije i Evropske unije, ali da će dalji napredak u procesu pristupanja zavisiti od rešavanja političkih pitanja koja već godinama opterećuju evropske integracije Srbije.