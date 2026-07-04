- Toliko sam posvećen rezultatima da nemam čak ni komentar, radujem se što će to na izborima biti jedna dobra utakmica , jer naši protivnici veruju u ubedljivu pobedu, da li se hrabre ili nešto drugo rade, ja prvo volim da skočim i onda kažem "hop" i da uradimo nešto pa tek onda da se pohvalimo. Za nas će to biti teška utakmica uz svo poštovanje prema političkim protivnicima - kazao je Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana.

- U međuvremenu sve ODIHR-ove preporuke da usvojimo, da primenimo i da se pripremimo za izbore i to je to. To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi, to je to. A šta oni jedni o drugima pričaju, mislili su to pre godinu dana, ali su oni hteli da iskoriste ove mlade ljude, onda su se ovi malo opametili i nisu hteli da dozvole da budu iskorišćeni, a u međuvremenu tu se pokazalo mnogo problema, nedostataka, a sve vezano za ličnu sujetu. Ko će na kom mestu da bude na listi i ko će gde kandidat da bude. Mi moramo da pobedimo realnim rezultatima i snovima o budućnosti koje možemo da ispunimo građanima. Lično mora građanin da bude zadovoljan, a ne funkcioner. Ako gradite kampanju na zdovoljstvu funkcionera, onda tu nema ništa - rekao je Vučić.