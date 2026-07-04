Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana, a reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

Predsednik je odgovorao na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je da prokomentariše zabranu ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.

- Veoma sam tužan zbog činjenice da Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije. Mnogima su branili, tu su bili i profesor Raković i akademik Bećković i mnogi drugi, čak su i mom sinu zabranili ulazak kad su u Pljevljima bile litije. Žao mi je jer sam uvek bio za slobodan protok robe, kapitala i posebno ljudi, a čujem da su nadležni državni organi u skladu sa činjenicom da država mora da reaguje na neprijateljske akte prema svojim državljanima reagovali recipročno i to je to. Verujem da će oni sa tim merama prestati jer bi to u nevelikom vremenskom roku omogućilo i odustajanje od recipročnih mera - kazao je Vučić i dodao:

- Neverovatna su mi objašnjenja kako su oni mnogo dobri. Jeste li stotinu puta čuli "Vučiću, gde nam je Svetozar Marović?"ja dođem tamo i oni svi besni kažu "Što nam niste izručili tog i to", a to je sitnica, reč je o jednoj osobi. Oni nama oteli 14% teritorije, evo ništa mi, nismo odavde, sitnica, tri puta nas proglasiše genocidnim narodom, tri puta donosili rezoluciju o genocidu. Nemojte da vam govorim o slanju vojnika na Kosovo i Metohiju, da li 1, 2 ili 5000, pokazujete svoj stav, do slanja na oluju svojih vojnih izaslanika i mi ćutimo na sve to i opet smo vam mi krivi, a ništa od toga vam nismo radili - poručio je predsednik Vučić.

Više o tome šta je predsednik govorio tokom obilaska radova, možete pogledati OVDE.