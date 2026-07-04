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Od zemlje koja je godinama kuburila sa krizama, do države koju švajcarski mediji nazivaju investicionim čudom. Šta se zaista promenilo u Srbiji? Ko ulaže, zašto ulaže i na koji način građani zaista osećaju ekonomski boom? O ovim temama na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorili su Vladimir Vasić, bankar, prof. dr Aleksandra Tomić, član Predsetništva SNS-a, Aleksandar Mirković, narodni poslanik i Bratislav Jugović, član GO SNS.

Foto: Shutterstock

Aleksandra Tomić je istakla da su ekonomski rezultati, kako unutrašnje tako i spoljne politike, posledica dugogodišnjeg rada državnog rukovodstva.

- Rezultati koje ima politika predsednika Vučića, i spoljna i unutrašnja, jesu odraz dugogodišnjeg rada. Od trenutka kad je preuzeo odgovornost za vođenje države, od 2012. kao prvi potpredsednik, pa 2014. kao premijer, i posle toga 2017. kao predsednik. Rezultate tog rada upravo govore sve finansijske međunarodne institucije. Znači, svaka godina ima svoje rezultate i pokazuje koliki je stepen stranih direktnih investicija, koliko puteva je sagrađeno - navela je Tomić.

Aleksandra Tomić, član Predsetništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da su infrastrukturni projekti i rast investicija direktno uticali na privredni ambijent, kao i na interes stranih investitora za ulaganje u Srbiju.

- Do sada je bilo definisano 623 km do početka ove godine, puštanjem onih dionica novih i ovih u budućnosti, mi ćemo izaći preko 750 do 800 km ukupno izgrađenih puteva i infrastrukture, što je jako važno za investitore. Mi smo 2019. pre korone imali gotovo 4,2 milijarde strane direktne investicije. Imali ste posle i 2023. povratak. Nama je jedino prošla godina bila loša upravo zbog blokada koje su nam umanjile praktično rast upola - navela je Tomić, dodajući da je, kako je rekla, politički i društveni ambijent imao uticaja na ekonomske pokazatelje.

Uticaj stranih investicija i energetska nezavisnost Srbije

Vladimir Vasić je ocenio da su strane investicije i dosadašnji ekonomski rezultati značajno oblikovali privrednu sliku Srbije u prethodnom periodu, uz napomenu da prostor za napredak i dalje postoji.

- Ne znam da li strani mediji imaju potrebu i želju da se bave tim, ali svakako efekta ili negativnog efekta može da bude upravo iz ovog razloga koji smo naveli. Ono što ja kao neko ko je, hajde da kažemo, nezavisan u smislu ekonomije i posmatram je i sa plus i sa minus, dosta toga se uradilo poslednjih 15-ak godina i ja uvek kažem može još malo bolje. To je zaključak i to u onom delu koji se tiče, sada smo pomerili tugranicu radno intenzivno, fabrike se otvaraju ili otvarale su se, sada već moramo da pređemo na jedan stepen tehnološki, malo značajniji, krupniji, viši - naveo je Vasić.

Vladimir Vasić, bankar Foto: Kurir Televizija

On je potom istakao da je pitanje energetike postalo ključno za budući razvoj i privlačenje investicija, naglašavajući potrebu za smanjenjem zavisnosti od eksternih izvora.

- I ono što, naravno, kad pričamo o tehnologiji, uvek pričamo i o energetici, zapravo da li imamo dovoljno energije. Procene su da će nam trebati 4 puta više energije, svetske procene, za energente narednih 10 godina. Brojni su razlozi, menja se tehnologija, traži više energije i mislim da tu treba voditi računa u nekoj strateškoj daljem razvoju, da imamo zapravo da smo nezavisniji kada pričamo o energetici od drugih. A moja namera jeste svaki put kad gostujem da kažem hajde da probamo da smanjimo tu zavisnost, da imamo, ne znam, 50% da smo nezavisni, hajde baš onih 50% ako moramo da budemo - objasnio je Vasić.

Ekonomska situacija i radnička prava u Srbiji

Bratislav Jugović je, govoreći o položaju radnika, istakao da je današnja situacija znatno drugačija u odnosu na raniji period, kada je, kako je rekao, postojala ozbiljna socijalna nesigurnost.

- Da bismo sve ovo izgradili, moramo da imamo radnu snagu. Mi smo od Srbije u kojoj je radnik čekao platu 8 meseci, u kojoj se polivao benzinom, zakivao eksere u šake i seklao prste da privuče pažnju javnosti na sebe, ne bi li dobio tu jednu platu koju mu kasne 8 meseci. Došlo je do toga da se traži radnik više, nudi se plata bolja, samo da je radnik produktivniji, i tako dalje - naveo je Jugović.

On je dodao da je, prema njegovim rečima, promena u ekonomskom modelu dovela do drugačije raspodele moći i većeg priliva investicija, ali i do jačanja uloge države u donošenju ekonomskih odluka.

Bratislav Jugović, član GO SNS. Foto: Kurir Televizija

- Zašto smo došli u tu poziciju? Zato što smo imali Srbiju u kojoj su odlučivali tajkuni, a sada imamo Srbiju u kojoj odlučuje Aleksandar Vučić, narodni predsednik. Dakle, iz naroda ličnost, iz naroda koja ima ogromno političko iskustvo i koji, naravno, vodi računa o interesima naroda. Kod nekoliko tajkuna bila je koncentrisana i politička i finansijska moć, a oni se danas ne pitaju - rekao je Jugović.

On je na kraju istakao da je današnji ekonomski sistem utemeljen na tržišnim odnosima, ali i da, kako je naveo, kapitalizam uvek nosi određene socijalne izazove.

- Dakle, kapitalizam je uvek ljudožderski. Danas možete da čujete da nekome nije dovoljno 1.000 evra plata. Slažem se da treba da imamo veće plate, ali ako padnu cene nekretnina, to znači da su pale plate i da ljudi ostaju bez posla. Ne, treba da rastu plate - zaključio je Jugović.

Diskusija o otvaranju klastera 3 i ekonomskom razvoju Srbije

Aleksandar Mirković je istakao da je za njega, kao predstavnika Srpske napredne stranke, ključno pitanje život građana Srbije, dok je evropski put važan, ali uslovljen širim političkim okolnostima.

- Za Srbiju, za mene kao predstavnika Srpske napredne stranke, najbitnije je kako građani Srbije žive. Što se tiče otvaranja tog klastera, dozvolite mi da ja budem malo subjektivan, jer učestvujem na različitim forumima širom Evrope, član sam i stalne delegacije skupštinske u Savetu Evrope, i reći ću vam nešto o čemu govori i predsednik Aleksandar Vučić vrlo često: Srbija bi sve klastere otvorila, a Aleksandar Vučić bi bio najevropljanin, samo da uvedemo sankcije Rusiji i da priznamo lažnu državu Kosovo - naveo je Mirković.

Aleksandar Mirković, narodni poslanik Foto: Kurir Televizija

On je dodao da, prema njegovim rečima, Srbija uprkos brojnim političkim i institucionalnim izazovima nastavlja ekonomski razvoj, uz realizaciju velikih infrastrukturnih projekata i paket mera namenjen građanima.

- Dakle, za mene je najbitnije kako građani Srbije žive. I prethodni kolege koje su danas sa nama u studiju su perfektno objasnile gde se ti ekonomski rezultati jasno vide. Ove mere se isplaćuju iz realnog prihoda, i to je oko 600 miliona evra. Mi danas možemo da vratimo to građanima koji su najzaslužniji za ove naše ekonomske rezultate. Ono što je jako bitno jeste da nijedna izgradnja brze pruge i saobraćajnica nije stala, nastavilo se povećanje plata i penzija i razvoj Srbije - rekao je Mirković.

Na njegove navode voditeljka je ukazala da se proces evropskih integracija i otvaranje klastera 3 vezuju za sprovedene reforme, nakon čega je Mirković poručio da Srbija, uprkos izazovima i, kako je naveo, blokadama, nastavlja realizaciju razvojnih projekata i ekonomskih mera.

03:16 GEOPOLITIKA NAM IDE U PRILOG! Bratislav Jugović surovo iskren o Kosovu i BiH: Granice će se menjati, a evo šta to znači za Srbiju! Izvor: Kurir televizija

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53:35 24.06.2026. KAKO EKONOMIJA UTIČE NA NAŠ DŽEP? Izvor: Kurir TV