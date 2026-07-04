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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da će sve laži oko navodne upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta na Slaviji dobiti sudski epilog i dodao da se to što su činili zemlji loše samo kako bi se domogli vlasti, uvek loše vrati na nekim izborima.

Vučić je, tokom obilaska radova na saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" kod Bezdana, odgovarajući na pitanje kako je došlo do preokreta da i TV N1 sada govori da je bilo neko zvučno sredstvo, istakao da ništa od toga nije postojalo.

- Ništa od toga nije postojalo. Verujem da će tužilaštvo upoznati javnost, pažljivo sagledajte sadržaj onoga što su rekla lica koja su govorila o zvučnom topu. Sve su izmišljali, neki su to radili smišljeno, a neki su to radili onako, da se dodvore publici - kazao je Vučić.

Kako je dodao, mnogo opasne stvari su radili, mnogo loše stvari za Srbiju, i sve su slagali.

- I dobiće to i svoj sudski epilog i sve drugo, nemam nikakve sumnje u to. To je kada želite zemlji loše i ne pitate za cenu da biste se dočepali vlasti. I uvek se to loše vrati na nekakvim izborima - naveo je Vučić.