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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" kod Bezdana, kada se može očekivati podnošenje njegove ostavke i nagovestio mogućnost održavanja parlamentarnih izbora čak i pre podnošenja njegove ostavke na mestu predsednika Republike.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao da ima još vremena do tog trenutka.

- Da pričam o predsedničkim izborima, mnogo vremena, otkad podnesem ostavku, a ima vremena do tada još 90 dana... Možda im pre toga budu parlamentarni izbori, ko zna, nadležne institucije odlučiće o tome u skladu s interesima Republike Srbije onako kako to priliči - poručio je šef države.

Podsećamo, Vučić je već ranije najavio da parlamentarni izbori u Srbiji biti održani u naredna tri do četiri meseca. On je tada, tokom predstavljanja paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana u Palati Srbija, odgovorio na spekulacije pokrenute njegovim rečima sa skupa "Srbija jedna porodica", kada je napomenuo da će još samo nekoliko nedelja biti na čelu države.

Vučić je tom prilikom naglasio da će njegova odluka o eventualnoj kandidaturi za predsednika Vlade biti potpuno transparentna, pravno utemeljena i u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a da je građani mogu očekivati već od kraja jula, tokom avgusta ili najkasnije 1. septembra. Šef države je poručio da za javnost to neće predstavljati nikakvo iznenađenje, ali je napomenuo da će konačni rasplet zavisiti kako od odluka stranačkih organa, tako i od njegove lične energije, ponovivši da se strogo drži ustavnih okvira i transparentnog delovanja.