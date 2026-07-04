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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana, a reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

Predsednik Vučić je odgovarajući na pitanja novinara, da prokomentariše to što je vidikovac na Kablaru dobio upotrebnu dozvolu, rekao da je posao dobro obavljen.

- To će sad da se otvori i to će biti jedna od najlepših atrakcija, jedan od najlepših vidikovaca, jedno od predivnih mesta u Srbiji. Mnogo koristi za ljude u okolini Čačka, u čitavom Ovčarsko - kablarskom delu, mnogo koristi. Mnogo će lakše i bolje da žive i od turizma i od ugostiteljstva i od svega drugog. Verujem da će ljudi bukvalno da hitaju i da žele da vide i uvere se koliko je Srbija prelepa zemlja. Verujem da će hitati to da vide, pošto je to sat vremena od Beograda - rekao je Vučić.

Ukazao je i na to da Beograd na vodi posećuju oni koji su se zbog njegove izgradnje bunili i istakao da mu je drago što su priznali projekte koje je on uradio.