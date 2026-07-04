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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je dana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana, a reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara, naglasio važnost ove, ali i mnogih drugih investicija u budućnosti.

- Radimo i kad god smo nudili Sombor, uvek bi nam govorili da je problem put. Uvek su birali Inđiju, Zrenjanin, Šid, a sad će biti jasno da se i ovde završava, posebno jer ovo radi jedna izuetna kompanija i hvala našim azerbejdžanskim prijateljima i mom velikom prijatelju predsedniku Ilhamu Alijevu. Kada to već najavite, od tada imate drugu sliku o Somboru. Moramo da nađemo jednog investitora za 700 - 800 ljudi koji će puniti lokalni budžet, ulagati u puteve i urade dotok vode sa kojim preko 30 godina ima problema - kazao je Vučić.

Kako je istakao predsednik, trebalo bi da se uvede dovodnjavanje iz Stanišića do Riđice i dodao da to može koštati 2-2,5 miliona evra.

- To je ogroman novac za tako malo mesto, a zato nam je potrebno da bar deo da lokalna samouprava. Ne možemo mi sa državnog nivoa baš ceo teret da preuzmemo. Rekao sam mi ćemo da radimo odeljenje za opštu bolnicu u Somboru, ali to je to. Najvažnije je dovođenje jednog velikog investitora, to rasterećuje sva okolna mesta, zato je ovo mnogo važno. Ja sam bar tri puta imao razgovore oko Sombora i uvek im se nešto drugo više svidi, da li oko puteva, struje, gasa, ali sada to rešavamo jednom zauvek. Ovo je predivan deo srpske zemlje i hoćemo da bude mnogo razvijeniji nego što je danas i neću se smiriti dok u svim delovima Srbije prosečna plata ne bude preko 1000 evra - poručio je Vučić.