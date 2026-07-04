Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izvesno da će blokaderi u budućnosti pričati da su "oni gradili Beograd na vodi, a da ih je on u tome ometao."

Ukazao je da Beograd na vodi posećuju oni koji su se zbog njegove izgradnje bunili i istakao da mu je drago što su priznali projekte koje je on uradio.

- Neki su na društvenim mrežama napadali ove blokadere koji su nam branili da gradimo Beograd na vodi rečima 'šta radite u Galeriji' i neko od njihovih glavnih blokaderskih botova je rekao: 'Pa nismo znali da je galerija Vučićeva'. Pa nije moja, sve vreme vam to govorim, ona je vaša, ali mi je drago što ste konačno priznali moje delo i moj rad - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Dodao je da je srećan što tako veliki broj građana dolazi u taj tržni centar, iako on retko ide, i to na nagovor sina.

- Odem kad me mali sin natera da odem da mu kupim dres ili patike, a inače skoro nikad nisam tamo, a oni su svaki dan tamo, i vi mislite da sam ja tužan zbog toga?! Ne, ja sam najsrećniji na svetu što su oni svaki dan tamo i hvala im što poštuju moje delo, hvala im što poštuju moj rad - rekao je Vučić pa nastavio:

01:21 Vučić: Sutra će da pričaju da su oni gradili Beograd na vodi a da sam ih ja ometao Izvor: Pink

- U pravu to kaže konkludentnim radnjama pokazuju koliko nekoga cene, ne moraju to da izgovore. Ja sam im beskrajno zahvalan na tome, ali oni će uskoro, neće proći dve do tri godine, objasniće nam da su to oni gradili, a da sam ih ja ometao. Ludilo ide do tih granica, verujte mi na reč. U savremenom svetu veštačke inteligencije, laži, društvenih mreža, ubediće me - 'ma nisam ovo ja gradio, oni su to gradili'. Ako budu stigli da one bele linije ofarbaju, pošto za to treba mnogo para i morate da imate dobre javne finansije i dobru fiskalnu politiku da biste mogli sve to da održavate, to nije šala", rekao je Vučić.