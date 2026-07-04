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Voditelj je komentarisao dnevnu štampu srpskih medija koja je pisala o debaklu blokaderskog skupa na Vidovdan, dodajući da je skup izazvao bes kod opozicije, dok je Arsenijević poručio sledeće:

- Moguće, to je činjenica. Meni je čudno da se ta vrsta otrežnjena u javnosti nije dogodila ranije. To je ono što je interesantno. Ne možete vi podgrevati iste stare narative koji našu stvarnost čine poprilično depresivnom, u trajanju od trideset i kusur godina i misliti da, onog momenta kad dođe do formalne smene vlasti, sa tim istim narativima se otvoriti vrata ka nekakvoj drugačijoj budućnosti - rekao je Arsenijević i dodao:

- Ja stvarno ne mislim da su revolucionarne metode dobre, jer kao što znamo, revolucija obično pojede sopstvenu decu, a nešto od svega toga smo imali prilike da vidimo u procesima koji se dešavaju u našoj zemlji danas - istakao je Arsenijević.

Na komentarisanje voditelja o pisanju novina o blokaderskom skupu u Kraljevu, Arsenijević je rekao:

- Ništa se u Kraljevu nije dogodilo, a što nije počelo da se događa tamo negde od februara prošle godine, pa kulminiralo 15. marta, onda imalo svoj nastavak 28. juna i prosto nastavilo da se događau tom ritmu a to je jedno oštro skretanje udesno - poručio je Arsenijević.

Kurir Politika