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Blokaderska novinarka Antonela Riha oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom gostovanja studenata u blokadi u emisiji "Pravi ugao" gde su govorili o nesaradnji sa opozicionim strankama.

Naime, u emsiji u kojoj su gostovali Novak Simin, student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i Sonja Simonović, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu,  govorilo se o političkom delovanju studenata blokadera i mogućoj saradnji sa opozicijom.

Snimak je na Iksu podelio nalog "Pravni u blokadi" uz kratku poruku: "O saradnji" u kojoj se nalazi snimak svega izrečenog.

- Saradnja u nekim oblicima, u smislu da se prijave i budu kontrolori na izborima, to bi nama značilo. Ali saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana unazad, to zaista ne dolazi u obzir. Takve i te kako prepoznajemo, vidimo i znamo. Mi ostajemo dosledni tome što smo i rekli i mislim da mi kao najjača opcija imamo pravo da postavimo neke naše uslove - rekla je Sonja Simonović. 

Riha je reagovala na objavu i podelila svoje mišljenje:

Super su studenti, volim ovo samopuzdanje i drčnost. Ono što im nedostaje, što još nisu u životu iskusili je - poraz. Posle toga (ne mislim isključivo na izbore), verujem da će biti dobri političari - napisala je na Iksu.

 Kurir Politika

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