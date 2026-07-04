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Novinar Uroš Piper oglasio se na Iksu i tom prilikom govorio o raskolu i neslaganju unutar studentsko - blokaderskog pokreta.

Naime, video snimak koji je Piper objavio, pokazuje izjavu predsednika NUNS-a Željka Bodrožića.

- Ja se ne slažem sa ovim, što rade sada u poslednje vreme, a to je da je taj šešeljevski nacionalistički vokabular preuzeo i našu stranu - rekao je Bodrožić.

Nakon njegove izjave, oglasio se i novinar Uroš Piper, koji je komentarisao raskol i neslaganje unutar studentsko - blokaderskih struja.

Željko Bodrožić, Vlafan Đokić, Uroš Piper Foto: ATAIMAGES, Beta Emil Vaš, Printscreen

- Svedoci smo potpunog haosa kod blokadera. Ovo su vam bile reči Željka Bodrožića, zastupnika Đokićeve struje u blokaderskom pokretu, a protiv struje Mila Lompara. Struja Mila Lompara je preuzela očigledno pokret blokaderski ovim skupom u Kraljevu i to ne mogu da podnesu Dinkovi sledbenici i narednih dana možemo da očekujemo neki kontra skup protiv skupa u Kraljevu sa strane Novosadske struje i Đokićeve Beogradske struje u blokaderskom pokretu. Biće interesantno i leteće perje na toj strani. Ono što je suština cele priče, koja god da je struja u pitanju, oni nemaju šta da ponude građanima Srbije. Oni neće ponuditi bolje plate, penzije, zaposlenost. Oni mogu da vam ponude vraćanje na 30 odsto nezaposlenih, manje penzije, odlazak mladih ljudi, jahanje, tuhu i divljanje - poručio je Piper.

- A to koju struju podržava Željko Bodrožić, Sloba Georgiev, Žaklina Tatalović je potpuno nebitno, jer će ih sve zajedno građani na izborima poslati na smetlište političke istorije - zaključio je.