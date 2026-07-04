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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov provela je dan u Inđiji, gde su predstavljeni rezultati u oblasti ekologije.

- Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u opštini Inđija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova. Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem, ministrom sporta, i Markom Gašićem, predsednikom opštine Inđija uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte - poručila je Pavkov na Instagramu.

Ona je najavila da će u oblasti zaštite životne sredine biti pokrenut projekat izgradnje kanalizacije u Novim Karlovcima.