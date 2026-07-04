KONKRETNI REZULTATI SU ONO ŠTO GRAĐANI NAJJASNIJE VIDE Sara Pavkov u Inđiji: Divan porodični dan za ujedinjenu Srbiju koja pobeđuje!
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov provela je dan u Inđiji, gde su predstavljeni rezultati u oblasti ekologije.
- Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u opštini Inđija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova. Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem, ministrom sporta, i Markom Gašićem, predsednikom opštine Inđija uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte - poručila je Pavkov na Instagramu.
Ona je najavila da će u oblasti zaštite životne sredine biti pokrenut projekat izgradnje kanalizacije u Novim Karlovcima.
- Vrlo značajan projekat s obzirom da se tamo radi i vodovodna mreža i da ćemo na taj način zaokružiti sistem neophodan opštini Inđija okruženoj Dunavom i Fruškom gorom. Od jeseni Ministarstvo za zaštitu životne sredine pokreće kapitalnu investiciju i žilu kucavicu Regionalni centar "Ingrin", koji će zaokružiti cirkularni sistem upravljanja otpadom za ovaj kraj Srbije! Konkretni rezultati su ono što građani najbolje razumeju i najjasnije vide, a uz viziju predsednika Aleksandra Vučića i politiku SNS-a na čelu sa Milošem Vučevićem nastavićemo da unapređujemo kvalitet života naših građana, uz sigurnu održivu budućnost - naglasila je Pavkov.