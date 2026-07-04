Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov provela je dan u Inđiji, gde su predstavljeni rezultati u oblasti ekologije.

- Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u opštini Inđija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova. Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem, ministrom sporta, i Markom Gašićem, predsednikom opštine Inđija uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte - poručila je Pavkov na Instagramu.

Ona je najavila da će u oblasti zaštite životne sredine biti pokrenut projekat izgradnje kanalizacije u Novim Karlovcima.

- Vrlo značajan projekat s obzirom da se tamo radi i vodovodna mreža i da ćemo na taj način zaokružiti sistem neophodan opštini Inđija okruženoj Dunavom i Fruškom gorom. Od jeseni Ministarstvo za zaštitu životne sredine pokreće kapitalnu investiciju i žilu kucavicu Regionalni centar "Ingrin", koji će zaokružiti cirkularni sistem upravljanja otpadom za ovaj kraj Srbije! Konkretni rezultati su ono što građani najbolje razumeju i najjasnije vide, a uz viziju predsednika Aleksandra Vučića i politiku SNS-a na čelu sa Milošem Vučevićem  nastavićemo da unapređujemo kvalitet života naših građana, uz sigurnu održivu budućnost - naglasila je Pavkov.

Ne propustitePolitikaPAVKOV U BRISELU SA EVROPSKIM ZVANIČNICIMA: Potvrđena snažna posvećenost i napredak Srbije na evropskom putu (FOTO)
WhatsApp Image 2026-07-01 at 20.11.58 (1).jpeg
DruštvoMinistarka Pavkov potpisala ugovore sa 39 upravljača zaštićenih područja: Uloženo pola milijarde dinara u zaštitu prirode (FOTO)
WhatsApp Image 2026-06-29 at 20.28.44.jpeg
PolitikaPAVKOV POTPISALA UGOVORE SA 25 LOKALNIH SAMOUPRAVA: Zajedničkim snagama štitimo predeoni diverzitet i ozelenjavamo gradove širom Srbije
2 с.jpeg
PolitikaMINISTARKA SAVA PAVKOV OBIŠLA BELE ČIOPE KOJE SU PRSTENOVANE: Briga o ovim, ali i drugim zaštićenim vrstama, su odgovornost i dužnost, a ne politika!
pavkov.png