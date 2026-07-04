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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" od životnog značaja za građane na severu Srbije.

Predsednik Vučić danas je obišao radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana. Reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

"Mnogo sam srećan. Ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi. Ovaj divni put naziva se 'Osmeh Srbije' i to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili. To je velika stvar. Ja mislim da će ljudi da budu zadovoljni", rekao je predsednik Vučić.

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