Politika
"TOLIKO GLUP POTEZ, BOLJIMA SE TEŠKO PRAŠTA" Nema ni dana mira u blokaderskom sukobu - Biljana Lukić udarila na ZLF
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Blokaderski rat ne samo da ne jenjava, već se širi... U tom sukobu nema ni dana mira.
Blokaderska novinarka Biljana Lukić udarila je na blokaderski Zeleno-levi front. Naime, ona se umešala u kadrovsku politiku ZLF-a, to jest zamera njegovom rukovodstvu što su skrajnuli poslanika Rastislava Dinića.
"Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u", navela je Biljana Lukić na društvenoj mreži "X" i dodala:
"Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo 'boljima se teško prašta".
Foto: Printscreen/X
Podsetimo, u ZLF-u je došlo do "cepanja" oko podrške tzv. studentskoj listi, a upravo je Dinić sve glasniji kritičar studenata blokadera.
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