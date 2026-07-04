BLOKADERI "STUDENTI" ODJAVILI BLOKADERE IZ BIVŠE VLASTI Saveznicima zalupili vrata pred nosom, ponovo iz ponizili: Možete samo da budete kontrolori na izborima
U krugu tzv. "studentskih blokadera" došlo je do novog zaoštravanja odnosa sa blokaderima iz bivše vlasti nakon što su ih ponovo odjavili za bilo kakvu saradnju.
Poruka koju su za njih imali pojedini predstavnici ovih grupacija je jasna - eventualna uloga koja im se ostavlja jeste u vidu kontrolora na izborima.
- Pa, prvo bih volela da kažem da saradnja u nekim oblicima, u smislu da se oni prijave i da budu kontrolori na izborima, to bi nama značilo. Ali saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana unazad, to zaista ne dolazi u obzir. Takve i te kako prepoznajemo, i znamo, i vidimo. Takva saradnja sa takvim ljudima zaista ne dolazi u obzir. Mi ostajemo dosledni tome što smo i rekli. I takođe mislim da mi kao najjača opcija imamo pravo da postavimo neke naše uslove - istakla je blokadera uživo u programu.
Odluke blokadera samo dodatno produbljuje međusobne sukobe, pa pojedinci ističu da takve reči nisu za šalu, te da bi prodali izborno mesto za 200 evra.
Ovakav stav dodatno je zaoštrio odnose i bivšu blokadersku vlast sveo na sporednu ulogu. Umesto saradnje, ostavljena im je samo tehnička uloga kontrolora, što se tumači kao jasno udaljavanje i svojevrsno poniženje.