- Pa, prvo bih volela da kažem da saradnja u nekim oblicima, u smislu da se oni prijave i da budu kontrolori na izborima, to bi nama značilo. Ali saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana unazad, to zaista ne dolazi u obzir. Takve i te kako prepoznajemo, i znamo, i vidimo. Takva saradnja sa takvim ljudima zaista ne dolazi u obzir. Mi ostajemo dosledni tome što smo i rekli. I takođe mislim da mi kao najjača opcija imamo pravo da postavimo neke naše uslove - istakla je blokadera uživo u programu.