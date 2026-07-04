Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu blokaderske Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, u kojoj se jasno kaže da će u Srbiji "posle Vučića" biti ugašeni neki mediji.

Dakle, blokaderi već planiraju gašenje svih medija koji im se ne sviđaju.

"Sloboda medija', ukoliko blokaderi pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju. A šta je novo u odnosu na to kako su vodili Srbiju do 2012. godine? Ništa. Sve isto. Njihov program 'Srbija posle Vučića' se jednostavno da objasniti - biće ista kao Srbija pre Vučića", navodi Ana Brnabić i dodaje:

"Oni bogatiji, narod siromašniji. Mediji okupirani. Fabrike zatvorene. Putevi i pruge se više ne grade. NATO nije bombardovao Srbiju, već je 'intervenisao'. Oluja nije zločin, već mi moramo da se izvinjavamo što su morali da se muče da etnički očiste Hrvatsku od Srba. Dakle, sve bi isto radili kao što su radili do 2012. Makar imaju plan i program".

Ne propustitePolitika"NEĆEMO SAMO PLANIRATI REFORME, VEĆ ĆEMO IH I SPROVODITI" Brnabić u Briselu: U 2026. smo usvojili čak 23 zakona koja su u direktnoj vezi sa EU integracijama
WhatsApp Image 2026-07-03 at 15.13.47.jpeg
Politika"REKLA SAM VUČIĆU - MOŽE BITI PROBLEM ŠTO SAM GEJ" Brnabić otkrila šta joj je predsednik odgovorio: "Meni je važno da ti..." (VIDEO)
ANA B.jpg
PolitikaDOKLE ĆETE VIŠE DA VARATE I LAŽETE GRAĐANE SRBIJE?! Ana Brnabić brutalno odgovorila na laži blokaderskih medija i podsetila na njihove ranije izmišljotine
Screenshot 2026-06-20 192018.png
Politika"TEROR I LAŽI BLOKADERA PROŠLI, ALI NE SMEJU DA SE ZABORAVE" Brnabić raskrinkala blokadersku medijsku mašineriju: Sve je bila zloupotreba tragedije i studenata
brnaby.jpg