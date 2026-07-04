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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu blokaderske Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, u kojoj se jasno kaže da će u Srbiji "posle Vučića" biti ugašeni neki mediji.

Dakle, blokaderi već planiraju gašenje svih medija koji im se ne sviđaju.

"Sloboda medija', ukoliko blokaderi pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju. A šta je novo u odnosu na to kako su vodili Srbiju do 2012. godine? Ništa. Sve isto. Njihov program 'Srbija posle Vučića' se jednostavno da objasniti - biće ista kao Srbija pre Vučića", navodi Ana Brnabić i dodaje: