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SNS Niš oglasio se saopštenjem navodeći da političara Dragana Milića nije uplašio značajan pad rejtinga, jer ono što ne može da postigne uz podršku građana, nadomestiće parama od šverca cigareta.

SNS Niš se oglasio posle današnjeg javnog nastupa blokaderske ekipe na čelu sa Draganom Milićem, Miroslavom Aleksićem, Milošem Parandilovićem i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom.

"Paralelno sa značajnim padom političkog rejtinga Dragana Milića, koji posle kratkotrajnog uspeha na lokalnim izborima u tom gradu 2024. godine danas ne bi mogao da prođe ni cenzus, krenula je njegova ofanziva da politički preživi predstojeće izbore na kojima ga studenti neće na svojoj listi. Rešenje koje je našao političar Milić za tu situaciju, zbog koje bi se svaki častan čovek u svetu povukao iz političkog života, najlakše se može opisati dobro poznatom izrekom – što ne možeš parama, možeš sa mnogo para.

Gradska opština Medijana, čije resurse Milić koristi kao svoju privatnu prćiju i platformu za ostvarivanje političkih ciljeva grupe građana koja nosi njegovo ime i njegovog Pokreta za decentralizaciju Srbije, u proteklih nekoliko meseci postala je mesto okupljanja svih značajnijih predstavnika opozicione cenzus koalicije podržane od strane ProGlasa. Pre nepunih mesec dana tamo je boravio jedan od lidera ProGlasa Dragan Bjelogrlić, kome je to bio prvi dolazak u Niš od kada je tokom filmskog festivala u poznatom niškom hotelu pretukao dosta starijeg kolegu Predraga Gagu Antonijevića.

Međutim, čini se da je danas Milić prevazišao i sebe, pošto su mu „na noge“ došli Miroslav Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Poznato je da je pomenutoj trojici prekopotreban novac za način života na koji su navikli, pa je Parandilović nedavno posegao za naplatom putnih troškova sa blagajne Narodne skupštine za sednicu kojoj nije prisustvovao!

S druge strane, Miliću novca nikada nije manjkalo. On je i ranije u Nišu bio poznat po vlasništvu na nekretninama na najboljim lokacijama u tom gradu i prestonici, a ulazak u politiku video je kao zaštitu za nekažnjeno bavljenje kriminalnim aktivnostima. Tako je njegov najbliži politički saradnik, poznat pod nadimkom Baron, u novogodišnjoj noći uhapšen zbog šverca 39.000 boksova cigareta vrednih više od 2 miliona evra.