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Monstruozna izmišljotina o "Sarajevo safariju"– gnusna tvrdnja da su imućni stranci navodno plaćali Srbima da tokom opsade Sarajeva pucaju na civile – potpuno je demaskirana nakon opsežne analize uglednog nemačkog lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

Decenijama građena fabrika laži, čiji je jedini cilj bio monstruozna satanizacija i blaćenje celog srpskog naroda, raspala se kao kula od karata zahvaljujući detaljnoj istrazi koja osporava njene ključne navode i izvore.

Ugledni nemački novinar Mihael Martens u tekstu pod naslovom "Bajka o lovu na ljude" objavio je detaljnu istragu u kojoj je u potpunosti demontirao navodne izvore, dokumentarne filmove i knjige na kojima se ova bolesna teorija zavere zasnivala. Novinar otvoreno navodi da se cela priča oslanja na anonimne, nepouzdane ili mrtve svedoke kojima autori daju izmišljene nadimke.

Martens ironično primećuje da su autore tih priča komotno mogli da nazovu i „Raja, Gaja i Vlaja“, jasno stavljajući do znanja da su ključni dokazi ove antisrpske propagande na nivou likova iz crtanih filmova.

Lažovi sa N1 ponovili: "Sarajevo Safari je čista laž i izmišljotina"

Portal N1 i njemu slični mediji, suočeni sa neoborivim dokazima koji potvrđuju da je cela priča čista fabrikovana laž, našli su se u situaciji u kojoj su primorani da sami prenesu tekst koji ih prikazuje kao obične saučesnike u širenju izmišljotina.

Čak ni u Sarajevu više ne prolazi

Naime, nemačkom novinaru su čak i svedoci u samom Sarajevu potvrdili da je ovde reč o čistoj patologiji i mržnji prema Srbiji i Srbima. Katolički franjevac Mirko Majdandžić otvoreno je priznao da je ta priča o nekakvim italijanskim lovcima na ljude potpuno nerealna, pitajući se ono što bi se zapitao svaki normalan čovek – kako je moguće da se za te silne bogataše i turiste nije čulo nikada tokom celog rata, nego su se naprasno pojavili decenijama kasnije u formi plaćenih filmova?

Politička montaža

Da je reč o čistoj političkoj montaži potvrdila je i zvanična odluka italijanskih pravosudnih organa, o kojoj izveštavaju svetski mediji, poput Rojtersa. Sud u Italiji je, nakon detaljne provere, doneo nedvosmislenu odluku da nema dovoljno dokaza za pokretanje bilo kakvog postupka povodom navodnog "Sarajevo safarija". Čitav slučaj, zamišljen da posluži kao trajna istorijska i politička omča oko vrata Srbije i njenog rukovodstva, srušio se kao kula od karata pred golim činjenicama.

Udarac ovoj medijskoj laži zadao je i ugledni nemački novinar Mihael Martens, poznati analitičar i poznavalac prilika na Balkanu.

Komentarišući krah optužbi, Martens je javno istakao da uopšte nije iznenađen ovakvim ishodom. On je u objavi na mreži X naglasio da se od samog početka vrlo dobro znalo da je cela priča o "Sarajevo safariju" bila ništa drugo do jedna izuzetno loša i neukusna šala. Martens je time ogolio suštinu ove operacije: plasiranje bolesne izmišljotine koja je svesno eksploatisana u javnosti kako bi se nanela maksimalna politička i lična šteta predsedniku Aleksandru Vučiću.

Pravda je spora, ali dostižna. Italijansko pravosuđe je reklo svoje, a svetski novinari su potvrdili ono što je od početka bilo jasno.