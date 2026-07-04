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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći danas radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, poručio je da će uskoro moći da koristi mašinu koja će mu omogućiti da ima uvid u sve infrastrukturne projekte i radove u zemlji u realnom vremenu.

- Sad mi prave mašinu koju ću moći, ukoliko dobijemo poverenje naroda, u narednim godinama da vidim svaki put i svaku rupu, na svakom mestu, i kad je popravljena i ko je popravlja - poručio je Vučić i dodao:

- I to će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, za sve.

Podsetimo, reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana. Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice. Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.