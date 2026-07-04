- Jutros je naš predsednik Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji brze saobraćajnice “Osmeh Vojvodine” i svi su ponovo mogli da vide da nikada nije srećniji nego kad obilazi radove na novim putevima, putevima koji su krvotok snažnije i modernije Srbije. Danas su moji prijatelji iz Srpske napredne stranke sa svojim narodom širom Srbije.

- Meni je čast što sam u prelepoj Žitorađi. Pričamo sa ljudima o tome šta smo sve zajedno uradili u poslednjih 14 godina, šta su još problemi koje treba da rešavamo, kakvi su nam planovi. U Žitorađi sam se zahvalila na ljubavi i podršci predsedniku Vučiću, na podršci u odbrani Srbije od pokušaja sprovođenja obojene revolucije prošle godine. Bez našeg naroda, većinske Srbije, teško bismo zemlju spasili. Nikada mi funkcioneri to ne smemo da zaboravimo i moramo raditi još posvećenije da pokažemo zahvalnost i posvećenost svakoj osobi u Srbiji. Živela Srbija! Neka nastavi da pobeđuje zauvek - navela je Brnabić u objavi na Instagramu.