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Šta se desi u Žitorađi, ostaje u Žitorađi...

Slogan karakterističan za Las Vegas, ovaj put je upotrebljen za Žitorađu. Jer, u tom mestu danas je upriličeno opštenarodno veselje koje će se dugo prepričavati - srpske trobojke na sve strane, veliki broj sjajno raspoloženih građana, živa muzika, sve je pucalo od pozitivne atmosfere...

A u centru pažnje - predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Bila je specijalni gost, shodno tome upriličena joj je topla dobrodošlica.

Predsednica Skupštine je naišla na sjajan doček i dozvolila sebi da se malo opusti i uživa s našim narodom. Bila je to Ana Brnabić kakvu nikad pre nismo videli.

Popela se na stolicu mašući srpskom zastavom, u jednom trenutku stavila je i šešir, sve vreme sa širokim osmehom. Na kraju, Ana je i zapevala: "Srpkinja je mene majka rodila..."