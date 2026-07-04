"ŠTA SE DESI U ŽITORAĐI, OSTAJE U ŽITORAĐI" Brnabić zbog jednog poteza izazvala DELIRIJUM MEĐU NARODOM! Izgovorila ovih 5 reči, atmosfera pukla u sekundi VIDEO
Šta se desi u Žitorađi, ostaje u Žitorađi...
Slogan karakterističan za Las Vegas, ovaj put je upotrebljen za Žitorađu. Jer, u tom mestu danas je upriličeno opštenarodno veselje koje će se dugo prepričavati - srpske trobojke na sve strane, veliki broj sjajno raspoloženih građana, živa muzika, sve je pucalo od pozitivne atmosfere...
A u centru pažnje - predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
Bila je specijalni gost, shodno tome upriličena joj je topla dobrodošlica.
Predsednica Skupštine je naišla na sjajan doček i dozvolila sebi da se malo opusti i uživa s našim narodom. Bila je to Ana Brnabić kakvu nikad pre nismo videli.
Popela se na stolicu mašući srpskom zastavom, u jednom trenutku stavila je i šešir, sve vreme sa širokim osmehom. Na kraju, Ana je i zapevala: "Srpkinja je mene majka rodila..."
Sjajan provod za sve - Žitorađa je danas bila Srbija u malom!